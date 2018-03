Börsenplätze Georg Fischer-Aktie:



Kurzprofil Georg Fischer AG:



Georg Fischer (ISIN: CH0001752309, WKN: 851082, Ticker-Symbol: GFIN, SIX Swiss Ex: FI-N) setzt als Industriekonzern Maßstäbe und orientiert sich mit einer schlüssigen Strategie an langfristig gültigen Werten.



Zürich (www.aktiencheck.de) - Georg Fischer-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michal Lichvar von Vontobel Research:Michal Lichvar, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Georg Fischer AG (GF) (ISIN: CH0001752309, WKN: 851082, Ticker-Symbol: GFIN, SIX Swiss Ex: FI-N).Wachstumstrends bei Piping (PS) unverändert: Der Analyst glaube, dass PS auf der starken Dynamik des H2/2017 aufbauen und im Bereich Industrial & Building Tech zulegen könne. Er erwarte jedoch ein weniger dynamisches Wachstum bei Utility, da in der chinesischen Provinz Hebei Projekte für die Umstellung von Kohle- auf Gasheizungen gestoppt werden dürften. Er erwarte somit ein org. Wachstum (+4,6%) unterhalb der starken GJ 2017-Ergebnisse. Aber PS dürfte seine hohen Margen aufgrund der Operating Leverage und des günstigen Produktmix schützen.Die Margen von Casting Solutions (CS) seien immer noch unter Druck: Der Analyst sei zuversichtlich, dass CS organisch wachsen werde (+6,9%), da im GJ 2018 neue Werke zum Wachstum beitragen würden. Schließlich berücksichtige er die Auswirkungen von Precicast (CHF 100 Mio.) beim GJ 2018-Umsatz. Er reduziere jedoch die EBIT-Marge wegen zusätzlichen Anlaufkosten und einer möglichen Preisinflation bei den Rohmaterialien aufgrund der vorgeschlagenen neuen US-Tarifrichtlinien. Precicast wirke sich margensteigernd aus.Erholung bei Machining Solutions (MS): Der Analyst prognostiziere, dass MS vom hohen Auftragseingang im GJ 2017 und der hohen Nachfrage nach Automation werde profitieren können (+6,7% org. Wachstum im GJ 2018). Mittelfristig sei er bezüglich EDM ebenfalls optimistischer geworden. Auch bei den Margen erhöhe er seine Schätzungen.Michal Lichvar, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating für die Georg Fischer-Aktie. (Analyse vom 05.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link