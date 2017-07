SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Georg Fischer-Aktie:

Kurzprofil Georg Fischer AG:



Georg Fischer (ISIN: CH0001752309, WKN: 851082, Ticker-Symbol: GFIN, SIX Swiss Ex: FI-N) setzt als Industriekonzern Maßstäbe und orientiert sich mit einer schlüssigen Strategie an langfristig gültigen Werten. Diese Verantwortung umfasst auch finanzielle Transparenz und offene Kommunikation, soziale Verantwortung als Arbeitgeber und in der Gemeinschaft sowie ein gelebtes Umweltbewusstsein. (18.07.2017/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Georg Fischer-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michal Lichvar von Vontobel Research:Michal Lichvar, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Georg Fischer AG (ISIN: CH0001752309, WKN: 851082, Ticker-Symbol: GFIN, SIX Swiss Ex: FI-N).Urecon sei ein privat geführtes Unternehmen mit zwei Werken in Kanada, das in Nordamerika tätig sei. Urecons Spezialität seien vorisolierte Rohrleitungssysteme, die in den Bereichen Gefrierschutz, Kaltwasser und Fernwärme eingesetzt würden. Sein Produktangebot stelle eine gute Ergänzung von GFs eigener Palette im Kühl- und Klimabereich dar (Cool-Fit), die beiden Unternehmen würden komplementäre Märkte (pot. Synergien) bedienen. GF kaufe einen 49%-Anteil am Unternehmen und erwerbe die restlichen Aktien in den nächsten 24 Monaten. Die Ergebnisse würden vollständig konsolidiert.Im GJ 2016 habe Urecons Umsatz bei CHF 20 Mio. gelegen und werde damit den Umsatz von GF Piping Systems nur leicht erhöhen (+1,3%). Urecons Margen würden etwa dem Niveau von GF entsprechen, eine Restrukturierung entfalle. Der Kaufpreis sei unbekannt, dürfte aber den Kennwerten in der Piping-Sparte entsprechen (1-2facher Umsatz).