Kurzprofil Genscript Biotech Corporation:



Genscript Biotech Corporation ist eine Investmentgesellschaft, die v.a. in der Life-Science-Forschung und verwandten Bereichen tätig ist. Das Unternehmen mit Sitz in Hongkong ist in vier Segmenten tätig. Der Bereich Life Sciences Research Services umfasst die Gen- und Peptidsynthese, die Desoxyribonukleinsäure (DNA) und Primersynthese, die DNA-Sequenzierung, die kundenspezifische Antikörperproduktion, die Proteinexpression sowie die Herstellung stabiler Zelllinien. Das Segment Preclinical Drug Development Services umfasst die Entwicklung von Proteinen und Antikörpern, die Untersuchung von in-vitro-Medikamenten und die Untersuchung von in-vivo-Medikamenten. Der Bereich Life Sciences Research Catalog Products bietet Antikörper, rekombinante Proteine, Geräte zur Proteinisolierung und -analyse, molekularbiologische Reagenzien, Peptide, Biochemikalien und stabile Zelllinien. Das Segment Industrial Synthetic Biology Products entwickelt und produziert industrielle Enzyme.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Genscript Biotech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Genscript Biotech-Aktie unter die Lupe.Nach den USA sei China der zweitgrößte Pharma-Markt der Welt. Das Potenzial, welches es für die einheimischen und international agierenden Unternehmen zu erschließen gelte, sei enorm.Die Genscript Biotech-Aktie sei zuletzt förmlich durch die Decke gegangen. Hintergrund: GNS Holdings erwerbe eine Beteiligung von 8% an der Gesellschaft. Und auch mit dem Partner Janssen (zu Johnson & Johnson gehörend) habe die Genscript Biotech-Tochter Legend Biotech Corporation zuletzt wichtige Fortschritte verzeichnet. So habe die europäische Zulassungsbehörde EMA den Antrag auf Marktzulassung für die CAR-T-Zelltherapie Ciltacabtagene Autoleucel akzeptiert. Nun beginne die Überprüfung.Der chinesische Biotech-Markt stecke noch in den Kinderschuhen, verspreche aber langfristig extrem viel Wachstumspotenzial, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse.