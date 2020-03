Xetra-Aktienkurs Generali-Aktie:

10,995 EUR +4,71% (20.03.2020, 12:40)



Borsa Italiana-Aktienkurs Generali-Aktie:

11,035 EUR +2,79% (20.03.2020, 13:08)



ISIN Generali-Aktie:

IT0000062072



WKN Generali-Aktie:

850312



Ticker-Symbol Generali-Aktie:

ASG



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Generali-Aktie:

ARZGF



Kurzprofil Assicurazioni Generali S.p.A.:



Assicurazioni Generali S.p.A. (ISIN: IT0000062072, WKN: 850312, Ticker-Symbol: ASG, NASDAQ OTC-Symbol: ARZGF) ist ein führendes Versicherungsunternehmen, das weltweit tätig ist. Der Konzern und seine Tochterunternehmen bieten sowohl Privat- als auch Firmenkunden umfassenden Versicherungsschutz und renditestarke Finanzdienstleistungen mit einer wettbewerbsorientierten Produktpalette. Angeboten werden private und gewerbliche Sachversicherungen, Lebens-, Risiko- und Vorsorgeversicherungen, Kranken- und Rechtsschutzversicherungen sowie Beratungsleistungen zum Vermögensaufbau.



Zur Generali-Gruppe gehört eine Vielzahl von Unternehmen, darunter AachenMünchener, CosmosDirekt, Central, Envivas, Badenia, Dialog und Advocard. In Europa gilt Generali als führend im Direktverkauf von Versicherungen. Als zentrale Vertriebskanäle gelten Telefon und Internet. (20.03.2020/ac/a/a)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Generali-Aktienanalyse von Analyst Volker Sack von der NORD LB:Volker Sack, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Versicherungsunternehmens Assicurazioni Generali S.p.A. (ISIN: IT0000062072, WKN: 850312, Ticker-Symbol: ASG, NASDAQ OTC-Symbol: ARZGF), senkt aber das Kursziel von 21 auf 14 Euro.Auch wenn der italienische Konzern seine Prognosen für 2019 teilweise nicht ganz habe erreichen können, sei das Zahlenwerk durchaus solide gewesen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Wegen der aktuellen Coronavirus-Krise, deren Höhepunkt Sack in Bezug auf die Infektionszahlen für Juni erwarte, habe er zunächst einen Abschlag auf seine Schätzungen vorgenommen. Attraktiv sei die Dividendenrendite von mehr als 9%.Trotz erhöhter Volatiltäten, die er für kommenden Monate erwartet, bekräftigt Volker Sack, Analyst der NORD LB, für risikobereite Anleger seine Kaufempfehlung für die Generali-Aktie mit einem von 21 auf 14 Euro reduzierten Kursziel. (Analyse vom 20.03.2020)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der Assicurazioni Generali S.p.A.: Keine vorhanden.Börsenplätze Generali-Aktie: