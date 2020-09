NYSE-Aktienkurs General Motors-Aktie:

Kurzprofil General Motors Co.:



General Motors Co. (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol: 8GM, NYSE-Symbol: GM) gehört zu den weltweit größten Automobilherstellern. In Zusammenarbeit mit Partner produziert der US-amerikanische Autokonzern Fahrzeuge und Transporter in 30 Ländern der Welt. Zum Konzern gehören die Marken Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Holden, Jiefang, Opel, Alpheon, Baojun, Vauxhall sowie Wuling. (09.09.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - General Motors-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des US-Autokonzerns General Motors Co. in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.General Motors sei einer der 50 Werte im S&P 500, die gestiegen seien. Der Börsenexperte verweise auf eine wunderschöne Charttechnik. Die General Motors-Aktie sei mal über die 200-Tage-Linie gegangen, wieder zurückgekommen und dann nach oben durchgelaufen. Jetzt komme doch noch der positive Newsflow: General Motors habe einen Anteil von 11% an Nikola gemeldet. Nikola erhalte dafür 2 Mrd. USD. Das Ganze könnte sich für beide zu einer Win-Win-Situation herausspielen: Nikola liefere die Ideen und GM nehme den Brennstoffzellen-SUV Ende 2022 in die Produktion. Laut einem Charttechniker folgt der Newsflow dem Chart, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 09.09.2020)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.