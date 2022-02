Börsenplätze General Motors-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs General Motors-Aktie:

45,105 EUR -7,59% (04.08.2021, 15:49)



NYSE-Aktienkurs General Motors-Aktie:

53,74 USD -7,15% (04.08.2021, 15:36)



ISIN General Motors-Aktie:

US37045V1008



WKN General Motors-Aktie:

A1C9CM



Ticker-Symbol Deutschland General Motors-Aktie:

8GM



NYSE-Symbol General Motors-Aktie:

GM



Kurzprofil General Motors Co.:



General Motors Co. (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol: 8GM, NYSE-Symbol: GM) gehört zu den weltweit größten Automobilherstellern. In Zusammenarbeit mit Partner produziert der US-amerikanische Autokonzern Fahrzeuge und Transporter in 30 Ländern der Welt. Zum Konzern gehören die Marken Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Holden, Jiefang, Opel, Alpheon, Baojun, Vauxhall sowie Wuling. (03.02.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - General Motors-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marco Schmidberger vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von General Motors (GM) (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol: 8GM, NYSE-Symbol: GM) unter die Lupe.Mit einer 10-Jahres-Performance von über 100 Prozent belege die General Motors-Aktie einen Spitzenplatz unter den traditionellen Autobauern. In den letzten zwei Jahren sei der Kurs aber kaum vom Fleck gekommen und der Autotitel bewege sich schon seitwärts in einer Range zwischen 48,50 und 64,00 Dollar. Nun habe der Stochastik-Indikator, der in Seitwärtsphasen recht verlässliche Signale generiere, den überverkauften Bereich verlassen und ein Kaufsignal gegeben. Das erste Etappenziel aus der Seitwärtsbewegung sei der Widerstand bei 54 Dollar, mit dem die General Motors-Aktie gerade ringe. Der nächste Schritt wäre dann der Sprung über die 200-Tage-Linie bei 56,07 Dollar.Erfreuliche Geschäftszahlen hätten dem Kurs dabei sicherlich unter die Arme gegriffen. Doch die am Dienstagabend nachbörslich präsentierten Quartalszahlen seien durchwachsen ausgefallen. In den drei Monaten bis Ende Dezember sei der Gewinn im Vergleich zum Vorjahreswert um 1,1 Mrd. auf 1,7 Mrd. Dollar eingebrochen, wie das Unternehmen aus Detroit gemeldet habe. Der Umsatz sei um gut zehn Prozent auf 33,6 Mrd. Dollar zurückgegangen.Auch die Prognose für 2022 sei verhalten. GM setze sich einen bereinigten Betriebsgewinn zwischen 13 Mrd. und 15 Mrd. Dollar als Ziel. Im vergangenen Jahr habe die Kennzahl bei 14,3 Mrd. Dollar gelegen.Anleger beachten den Stopp bei 41,50 Euro, so Marco Schmidberger von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link