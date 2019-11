Xetra-Aktienkurs General Motors-Aktie:

Kurzprofil General Motors Co.:



General Motors Co. (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol: 8GM, NYSE-Symbol: GM) gehört zu den weltweit größten Automobilherstellern. In Zusammenarbeit mit Partner produziert der US-amerikanische Autokonzern Fahrzeuge und Transporter in 30 Ländern der Welt. Zum Konzern gehören die Marken Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Holden, Jiefang, Opel, Alpheon, Baojun, Vauxhall sowie Wuling. (22.11.2019/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - General Motors-Aktienanalyse von Analyst Adam Jonas von Morgan Stanley:Laut einer Aktienanalyse rät Adam Jonas, Aktienanalyst bei Morgan Stanley, in Bezug auf die Aktien des US-Autokonzerns General Motors Co. (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol: 8GM, NYSE-Symbol: GM) weiterhin zu einer Übergewichtung.Die Analysten von Morgan Stanley habe ihre Bewertung für die Cruise-Sparte von General Motors Corp. von 9 auf 4 Mrd. USD reduziert. Der Weg hin zu einer Kommerzialisierung dürfte steiniger sein als bislang angenommen.Gleichzeitig sei aber die Bewertung der Marke Corvette infolge aktualisierter Annahmen zum Potenzial der high end-Brand von 2 auf 4,5 Mrd. USD erhöht worden.Unter dem Strich führe die Anpassung des Sum-of-the-parts-Modells zu einer Reduzierung des Kursziels für die GM-Aktie von 46,00 auf 45,00 USD.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze General Motors-Aktie: