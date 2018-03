NYSE-Aktienkurs General Motors-Aktie:

USD 38,31 +0,79% (14.03.2018, 14:57)



ISIN General Motors-Aktie:

US37045V1008



WKN General Motors-Aktie:

A1C9CM



Ticker-Symbol General Motors-Aktie Deutschland:

8GM



NYSE-Ticker-Symbol General Motors-Aktie:

GM



Kurzprofil General Motors Co.:



General Motors Co. (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol: 8GM, NYSE-Symbol: GM) gehört zu den weltweit größten Automobilherstellern. In Zusammenarbeit mit Partner produziert der US-amerikanische Autokonzern Fahrzeuge und Transporter in 30 Ländern der Welt. Zum Konzern gehören die Marken Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Holden, Jiefang, Opel, Alpheon, Baojun, Vauxhall sowie Wuling.









(14.03.2018/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - General Motors-Aktienanalyse des Analysten Ryan Brinkman von J.P. Morgan Securities:Ryan Brinkman, Aktienanalyst von J.P. Morgan Securities, empfiehlt laut einer Aktienanalyse nach wie vor eine Übergewichtung der Aktien des US-Autokonzerns General Motors Co. (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol: 8GM, NYSE-Symbol: GM).Die Analysten von J.P. Morgan Securities haben das Bewertungsmodell für die Aktien von General Motors Co. einer Überarbeitung unterzogen.Analyst Ryan Brinkman setzt das Kursziel für die General Motors-Aktie von 56,00 auf 55,00 USD nach unten, bekräftigt aber seine positive Haltung.In ihrer General Motors-Aktienanalyse stufen die Analysten von J.P. Morgan Securities den Titel unverändert mit "overweight" ein.Börsenplätze General Motors-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs General Motors-Aktie:30,90 Euro -0,61% (14.03.2018, 12:39)Tradegate-Aktienkurs General Motors-Aktie:30,90 Euro +0,57% (14.03.2018, 13:08)