NYSE-Aktienkurs General Motors-Aktie:

USD 43,52 -2,49% (30.10.2017, 16:10)



ISIN General Motors-Aktie:

US37045V1008



WKN General Motors-Aktie:

A1C9CM



Ticker-Symbol General Motors-Aktie Deutschland:

8GM



NYSE-Ticker-Symbol General Motors-Aktie:

GM



Kurzprofil General Motors Co.:



General Motors Co. (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol: 8GM, NYSE-Symbol: GM) gehört zu den weltweit größten Automobilherstellern. In Zusammenarbeit mit Partner produziert der US-amerikanische Autokonzern Fahrzeuge und Transporter in 30 Ländern der Welt. Zum Konzern gehören die Marken Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Holden, Jiefang, Opel, Alpheon, Baojun, Vauxhall sowie Wuling.









(30.10.2017/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - General Motors-Aktienanalyse von Analyst David Tamberrino von Goldman Sachs:Aktienanalyst David Tamberrino von Goldman Sachs empfiehlt im Rahmen einer Aktienanalyse die Aktien des US-Autokonzerns General Motors Co. (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol: 8GM, NYSE-Symbol: GM) nunmehr zu verkaufen.Der nordamerikanische Autozyklus hat nach Ansicht der Analysten von Goldman Sachs seinen Höhepunkt erreicht. Insofern sei hinsichtlich des Autosektors Zurückhaltung angebracht.Bei den Aktien von General Motors Inc. drohe erhebliches Abwärtspotenzial. In 2018 dürfte die Gewinnentwicklung einen negativen Trend aufnehmen.Sollte sich ein Abwärtszyklus innerhalb der Branche manifestieren wäre General Motors am ungünstigsten Positioniert, so die Einschätzung des Analysten David Tamberrino.Börsenplätze General Motors-Aktie:XETRA-Aktienkurs General Motors-Aktie:37,61 Euro -4,04% (30.10.2017, 15:10)Tradegate-Aktienkurs General Motors-Aktie:37,51 Euro -2,50% (30.10.2017, 15:03)