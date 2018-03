NYSE-Aktienkurs General Motors-Aktie:

USD 37,95 +0,30% (09.03.2018, 17:26)



ISIN General Motors-Aktie: US37045V1008

US37045V1008



WKN General Motors-Aktie:

A1C9CM



Ticker-Symbol General Motors-Aktie Deutschland:

8GM



NYSE-Ticker-Symbol General Motors-Aktie:

GM



Kurzprofil General Motors Co.:



General Motors Co. (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol: 8GM, NYSE-Symbol: GM) gehört zu den weltweit größten Automobilherstellern. In Zusammenarbeit mit Partner produziert der US-amerikanische Autokonzern Fahrzeuge und Transporter in 30 Ländern der Welt. Zum Konzern gehören die Marken Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Holden, Jiefang, Opel, Alpheon, Baojun, Vauxhall sowie Wuling.









(09.03.2018/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - General Motors-Aktienanalyse von Analyst Itay Michaeli von der Citigroup:Aktienanalyst Itay Michaeli von der Citigroup empfiehlt die Aktien des US-Autokonzerns General Motors Co. (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol: 8GM, NYSE-Symbol: GM) laut einer Aktienanalyse weiterhin zum Kauf.Trotz der jüngsten Kursrückgänge aus makroökonomischen Gründen (Strafzölle auf Stahl und Aluminium) bleiben die Analysten der Citigroup hinsichtlich General Motors Co. optimistisch gestimmt. GM könnte wieder gezwungen sein die Widerstandsfähigkeit der Gewinne unter Beweis zu stellen.CEO Mary Barra habe zuletzt in einem Interview davon gesprochen, dass Druck von Seiten der Rohmaterialkosten mehr als ausgeglichen werden könnten. Zudem würden die Januar/Februar-Verkäufe in China stark aussehen. In Südkorea seien weitergehende Kosteneinsparungen möglich, so der Analyst Itay Michaeli.Die Aktienanalysten der Citigroup stufen in ihrer General Motors-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "buy" und halten am Kursziel von 70,00 USD fest.Börsenplätze General Motors-Aktie:Xetra-Aktienkurs General Motors-Aktie:30,75 Euro +1,28% (09.03.2018, 16:26)Tradegate-Aktienkurs General Motors-Aktie:30,87 Euro +0,47% (09.03.2018, 14:32)