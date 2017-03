NYSE-Aktienkurs General Motors-Aktie:

USD 37,35 +0,57% (08.03.2017, 18:02)



ISIN General Motors-Aktie:

US37045V1008



WKN General Motors-Aktie:

A1C9CM



Ticker-Symbol General Motors-Aktie Deutschland:

8GM



NYSE-Ticker-Symbol General Motors-Aktie:

GM



Kurzprofil General Motors Co.:



General Motors Co. (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol: 8GM, NYSE-Symbol: GM) gehört zu den weltweit größten Automobilherstellern. In Zusammenarbeit mit Partner produziert der US-amerikanische Autokonzern Fahrzeuge und Transporter in 30 Ländern der Welt. Zum Konzern gehören die Marken Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Holden, Jiefang, Opel, Alpheon, Baojun, Vauxhall sowie Wuling.









(08.03.2017/ac/a/n)

Toronto (www.aktiencheck.de) - General Motors-Aktienanalyse des Analysten Richard Carlson von BMO Capital Markets:Aktienanalyst Richard Carlson von BMO Capital Markets äußern laut einer aktuellen Aktienanalyse im Hinblick auf die Aktien des US-Autokonzerns General Motors Co. (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol: 8GM, NYSE-Symbol: GM) nach wie vor die Erwartung einer marktkonformen Kursentwicklung.Die Analysten von BMO Capital Markets sind der Auffassung, dass der frei gelegte Wert durch den Verkauf von Opel eher moderat als signifikant sein dürfte. Nichtsdestotrotz sei General Motors Co. für die Umsetzung der Wertschöpfungsstrategie zu applaudieren. Es habe wenig Hoffnung bestanden, dass das Europa-Geschäft etwas anderes als Belastungen mit sich bringen werde.Analyst Richard Carlson korrigiert die EPS- und Free Cash flow-Projektionen für 2018 nach oben und setzt das Kursziel von 38,00 auf 39,00 USD herauf. Allerdings dürfte die Transaktion kurzfristig zu keiner Ausweitung der Bewertungsmultiplen führen.Die Aktienanalysten von BMO Capital Markets stufen in ihrer General Motors-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "market perform" ein.Xetra-Aktienkurs General Motors-Aktie:35,10 Euro -0,38% (08.03.2017, 13:57)Tradegate-Aktienkurs General Motors-Aktie:35,47 Euro -0,10% (08.03.2017, 17:29)