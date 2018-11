XETRA-Aktienkurs General Electric-Aktie:

Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. Darüber hinaus gehören unter verschiedenen GE-Marken auch Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Mikrowellen oder Öfen zum Angebot. (21.11.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - General Electric-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von General Electric Co. (GE) (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) unter die Lupe.Der tiefe Fall der Industrieikone sei in aller Munde. Wegen der schwachen Geschäftsentwicklung seien neben der Aktie in der zurückliegenden Woche auch die Anleihen von General Electric kräftig abgestürzt. Die gute Bonität stehe auf dem Spiel und wecke die Angst vor einem Dominoeffekt.Angesichts der miserablen Zahlen könnte das Kreditrating von GE bald von "investierbar" auf "nicht investierbar" zurückgestuft werden. Die Anleihen von GE wären dann sog. Junk-Bonds. Viele Investoren wie Pensionsfonds oder Lebensversicherungen müssten die Anleihen dann verkaufen, gleichzeitig gebe es nur begrenztes Kaufinteresse an solchen Junk-Papieren - die Kurse dürften also weiter fallen und die Refinanzierung werde immer schwieriger.General Electric sei ein Extremfall, da auch operativ in den vergangenen Jahren viel falsch gelaufen sei. Die Nettoschulden seien mit 63 Milliarden Dollar auch aufgrund der kapitalen Fehlentscheidung mit Alstom enorm hoch. Doch GE gelte schon immer als Frühindikator für die US-Wirtschaft. Viele Investoren würden nun befürchten, dass sich der Kreditboom mit niedrigen Zinssätzen in den vergangenen Jahr rächen werde.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze General Electric-Aktie: