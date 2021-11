Deshalb bestätigen Aaron Alber und Magdalena Quell, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, ihre Empfehlung "halten" mit einem Kursziel von USD 111 für die Aktie von General Electric. (Analyse vom 16.11.2021)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:



Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696043013, WKN: A3CSML, Ticker-Symbol: GCP, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. (16.11.2021/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - General Electric-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber und Magdalena Quell, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen die Aktie von General Electric Co. (GE) (ISIN: US3696043013, WKN: A3CSML, Ticker-Symbol: GCP, NYSE-Symbol: GE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der (ehemalige) US-Industriegigant, der vor beinahe 130 Jahren von Thomas Edison gegründet worden sei, habe bekannt gegeben, sich in drei voneinander unabhängige Teile aufspalten zu wollen. Die Analysten der Raiffeisen Bank International AG würden ihre aktuelle Aktieninfo um die wichtigsten Eckdaten dieser Entscheidung ergänzen.Anfang 2023 solle zunächst der Spin-Off des Bereichs GE Healthcare durchgeführt werden. An diesem wolle das verbleibende Unternehmen vorerst eine Beteiligung von 19,9% halten. Ein Jahr später sollten die dann zu einer Einheit zusammengelegten Bereiche GE Power, GE Renewable Energy und GE Digital folgen. Der verbleibende Unternehmensanteil werde sich auf die Luftfahrt spezialisieren. Das bedeute, dass Altaktionäre von GE zum jeweiligen Abspaltungszeitpunkt zusätzlich Aktien der neu geschaffenen Unternehmen zugeteilt bekämen (das Zuteilungsverhältnis stehe noch nicht fest).Die Aufspaltung sei ein großer Meilenstein in der langwährenden Transformation von GE. Durch die Schaffung von sogenannten "Pure Plays", d.h. auf ein Gebiet spezialisierten Organisationen, könnten Effizienz und Wertschöpfung verbessert werden und der Konglomeratsabschlag sollte sich auflösen (in der Regel passiere das allerdings erst nach Durchführung der Aufspaltung). Freilich sei dieser Weg mit zusätzlichen Kosten verbunden. So würden aktuell USD 2 Mrd. für Transaktionskosten veranschlagt und weitere USD 500 Mio. für aufkommende Steuern.Der Abbau der Verschuldung schreite voran (allein die kürzlich abgeschlossene Transaktion mit GECAS trage hier etwa USD 30 Mrd. bei), das Unternehmen peile eine Nettoverschuldungsrate von 2,5x (Nettofinanzverbindlichkeiten zu EBITDA) bzw. eine Bruttoverschuldung von USD 45 Mrd. (bzw. USD 35 Mrd. Nettoverschuldung) bis 2023 an. Die endgültige Kapitalstruktur der neu geschaffenen Organisationen stehe noch nicht fest, wobei die gebündelten Energie-Aktivitäten die geringste Verschuldung haben würden. Im Luftfahrtunternehmen würden Beteiligungen an GE Healthcare sowie Baker und AerCap verbleiben. Für alle drei Unternehmen werde ein Investment-Grade Rating angestrebt.Auch wenn der Auftragseingang im dritten Quartal um 21% auf USD 21 Mrd. angestiegen sei, sei der Umsatz von General Electric im Jahresvergleich um mehr als 5% auf USD 18,4 Mrd. gesunken (Konsens: USD 19,3 Mrd.). Das betriebliche Ergebnis der Industrie-Sparte habe sich allerdings um mehr als 50% auf USD 1,3 Mrd. verbessert, was einer Marge von 7,5% entspreche. Das Unternehmen habe einen starken Free Cashflow von USD 1,7 Mrd. erwirtschaftet, der vor allem auf einer soliden Entwicklung in den Bereichen Luftfahrt und Medizintechnik basiert habe. Somit seien Analystenschätzungen von im Schnitt USD 1,1 Mrd. klar zurückgelassen worden. Positiv überraschen können habe auch der bereinigte Gewinn je Aktie, welcher satte 33% über den Markterwartungen bei USD 0,57 angesiedelt gewesen sei.Am 30. September habe General Electric erfolgreich seinen Catalyst-Motor in der Form eines Jungfernflugs präsentiert. Damit habe der Konzern ein Triebwerk mit einem neuartigen Clean-Sheet-Turboprop-Design vorgestellt, etwas was der generelle Luftfahrtmarkt zuletzt vor 50 Jahren erlebt habe. Einerseits liefere der Catalyst-Motor Kraftstoffersparnisse, andererseits verspreche er eine CO2-Verminderung von bis zu 20% im Vergleich zu anderen Triebwerken am Markt.Für USD 1,45 Mrd. in Bar sei Ende September die Übernahme des Unternehmens BK Medical erfolgt, welches auf Bildgebung und Chirurgietechnik spezialisiert sei. Mit dem Zukauf werde das Ultraschallgeschäft der Healthcare-Sparte von General Electric um ein qualitatives Angebot von chirurgischen und therapeutischen Eingriffen erweitert. Die Plattform von BK Medical werde in Kliniken für minimal-invasive und robotergestützte Operationen eingesetzt. Die Apparate würden die Visualisierung von tiefem Gewebe bei Eingriffen in der Neuro- und Abdominalchirurgie sowie in der Ultraschall-Urologie erlauben.General Electric habe sich einen Auftrag von Hindustan Aeronautics Limited (HAL) gesichert, welcher knapp 100 F404-Turbinen umfasse. Dieser werde mit einem Wert von rund USD 700 Mio. geschätzt.Im Zuge der Quartalszahlen habe der Konzern seinen Ausblick für das laufende Geschäftsjahr mit gemischten Vorzeichen angepasst. Einerseits erwarte man nun im Industrie-Segment kein organisches Wachstum im Vergleich zum Vorjahr (zuvor: Niedriges einstelliges Wachstum) und einen Free Cashflow von USD 3,75 Mrd. bis USD 4,75 Mrd. (zuvor: USD 3,5 Mrd. bis USD 5 Mrd.). Andererseits rechne man mit einem Plus von 350 Basispunkten bei der bereinigten Gewinnspanne der Sparte. Des Weiteren peile man nun einen bereinigten Gewinn je Aktie von USD 1,80 bis USD 2,10 an (zuvor: USD 1,20 bis USD 2,00). Laut Management werde der Ausblick für das Geschäftsjahr 2022 besser ausfallen, Details würden aber erst im nächsten Quartalsbericht bekannt gegeben.Der Luftfahrtbereich sei einer gewesen, der besonders deutlich unter der COVID-Pandemie und den daraus resultierenden Reisebeschränkungen gelitten habe. Umso deutlicher sei dort jetzt der Optimismus zu spüren, nachdem in zahlreichen Ländern Lockerungen umgesetzt würden und somit wieder mehr Flugzeuge in Betrieb seien. Das kurbele derzeit vor allem das Ersatzteil- und Margengeschäft an. Eine neue COVID-Welle könnte das Momentum allerdings ausbremsen. Im Medizintechnikbereich spüre man derzeit die Auswirkungen von Engpässen in den Lieferketten, die sich in den nächsten Monaten noch fortschreiben könnten.General Electric habe mit seiner Entscheidung, den Konzern aufzuspalten, auf die vorherrschende Abneigung des Marktes gegenüber Konglomeratstrukturen reagiert. Allerdings werde die Aufspaltung erst in mehr als einem Jahr eingeleitet. In der Regel würden solche Transaktionen erst zeitnah vom Markt eingepreist.