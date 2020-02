Tradegate-Aktienkurs General Electric-Aktie:

General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. Darüber hinaus gehören unter verschiedenen GE-Marken auch Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Mikrowellen oder Öfen zum Angebot. (20.02.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - General Electric-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriegiganten General Electric Co. (GE) (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) unter die Lupe.Die US-Industrie-Ikone befinde sich immer noch auf dem beschwerlichen Weg aus der schweren Krise, die den Konzern in den vergangenen Jahren an den Rand des Abgrunds geführt habe. Die Kursentwicklung der Aktie und die jüngsten Zahlen würden verdeutlichen, dass GE auf dem richtigen Weg sei. Doch das Debakel rund um den Flugzeugbauer Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) wirke sich negativ aus.General Electric sei der wichtigste Zulieferer von Boeing und leide deshalb unter der Krise des Flugzeugbauers, der nach wie vor stark unter dem Flugverbot für die 737 Max leide. Am Mittwoch habe GE-Chef Larry Culp erklärt, dass der Cashflow in Q1 bei minus zwei Milliarden Dollar liegen werde. Ursachen: Das Flugverbot und der Produktionsstopp bei Boeing.Erst in der zweiten Jahreshälfte solle sich die Situation bei General Electric wieder entspannen. Für das Gesamtjahr rechne Culp weiter mit einem positiven Cashflow von zwei bis vier Milliarden Dollar. Um die Boeing-Probleme zu meistern, wolle GE die Produktion für den Konkurrenten Airbus steigern.Spekulative Anleger setzen auf eine Fortsetzung der Comeback-Story, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze General Electric-Aktie: