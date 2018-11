XETRA-Aktienkurs General Electric-Aktie:

Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. Darüber hinaus gehören unter verschiedenen GE-Marken auch Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Mikrowellen oder Öfen zum Angebot. (15.11.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - General Electric-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industrieriesen General Electric Co. (GE) (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) unter die Lupe.Der Rückfall der General-Electric-Aktie habe viele Anleger auf dem falschen Fuß erwischt. Doch auch einige Profis hätten nicht damit gerechnet, dass es um die Industrieikone tatsächlich so schlecht stehe. Im Gegenteil: Mehrere prominente Fonds hätten sogar auf steigende Kurse bei General Electric gesetzt.Aus der Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC gehe hervor, dass u.a. Viking Global Investors oder auch D.E. Shaw & Co im abgelaufenen Quartal die Beteiligungen an GE ausgebaut hätten. Die Fonds hätten gegenüber Reuters zwar eine Aussage verweigert, ob sie nach wie vor bei GE investiert seien. Nachdem der US-Titel seit Jahresanfang über 50 Prozent verloren habe, dürfe aber erwartet werden, dass hier Milliarden an Anlagegeldern verbrannt worden seien.Es habe sich somit für die Fonds nicht ausgezahlt, das große Risiko bei General Electric einzugehen. Die milliardenschweren Abschreibungen, die Krise in der Kraftwerksparte, die Ermittlungen der SEC oder auch die schwache Bilanz hätten vielmehr dafür gesorgt, dass sich die Talfahrt der Aktie noch einmal beschleunigt habe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze General Electric-Aktie: