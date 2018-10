Tradegate-Aktienkurs General Electric-Aktie:

Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. Darüber hinaus gehören unter verschiedenen GE-Marken auch Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Mikrowellen oder Öfen zum Angebot.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - General Electric-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie US-Mischkonzerns General Electric Co. (GE) (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) unter die Lupe.Die Euphorie bei General Electric sei bereits wieder abgeebbt. Nachdem der US-Titel nach dem Chefwechsel vor zwei Wochen deutlich nach oben gesprungen sei, nähere sich der Aktienkurs mittlerweile wieder rapide der 10-Euro-Marke. Am Freitag habe die Industrieikone zudem den Termin für die Quartalszahlen um fünf Tage auf den 30.10. verschoben. Die Begründung: Der neue Konzernchef Larry Culp solle mehr Zeit zur Einarbeitung bekommen. Am Aktienmarkt komme das naturgemäß nicht gut an. Es bestehe die Gefahr, dass mit der Verschiebung auch erneute Hiobsbotschaften verkündet würden. So seien z.B. weitere Abschreibungen möglich.In der aktuellen Ausgabe habe sich DER AKTIONÄR ausführlich mit General Electric beschäftigt. Wer der Short-Empfehlung gefolgt sei, könne sich bereits über satte Gewinne freuen. DER AKTIONÄR rät nun dazu, den Stoppkurs auf Einstand nachzuziehen, um das Risiko zu minimieren. (Analyse vom 15.10.2018)