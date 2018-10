XETRA-Aktienkurs General Electric-Aktie:

10,64 EUR -0,47% (02.10.2018, 11:05)



Tradegate-Aktienkurs General Electric-Aktie:

10,62 EUR +1,53% (02.10.2918, 11:23)



NYSE-Aktienkurs General Electric-Aktie:

12,09 USD +7,09% (01.10.2018, 22:00)



ISIN General Electric-Aktie:

US3696041033



WKN General Electric-Aktie:

851144



Ticker-Symbol General Electric-Aktie Deutschland:

GEC



NYSE Ticker-Symbol General Electric-Aktie:

GE



Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. Darüber hinaus gehören unter verschiedenen GE-Marken auch Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Mikrowellen oder Öfen zum Angebot. (02.10.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - General Electric-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie von General Electric Co. (GE) (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE).Angesichts der schwachen Entwicklung des Bereichs GE Power (u.a. Turbinen für fossile Kraftwerke) habe GE eine Gewinnwarnung für das laufende Geschäftsjahr veröffentlicht (bisher: bereinigtes EPS am unteren Ende der Spanne von 1,00-1,07 USD; bereinigter freier Cashflow des Industrie-Geschäfts von rund 6 Mrd. USD). Eine neue Guidance sei noch nicht präsentiert worden. Zudem werde GE den kompletten Goodwill des Bereichs GE Power (per 30.06.2018: 23 Mrd. USD) wertberichtigen.Des Weiteren erhalte der Konzern ein neues Spitzen-Management. Demnach löse Lawrence Culp mit sofortiger Wirkung CEO und Chairman John Flannery ab. Der Wechsel sei nach Ansicht von Diermeier nachvollziehbar. Flannery als Hoffnungsträger vor etwas mehr als einem Jahr installiert, habe während seiner Amtszeit nicht immer den überzeugendsten Eindruck bei Diermeier hinterlassen.Durch den Führungswechsel bleibe die Frage nach der Strategie. Die Wertberichtigung stelle eine erhebliche Belastung dar (Eigenkapital per 30.06.2018: 72 Mrd. USD), reduziere aber letztendlich das Bilanzrisiko.Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die General Electric-Aktie (am 01.10.: +7%) weiterhin mit "halten". Das Kursziel werde bei 13,30 USD belassen. (Analyse vom 02.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze General Electric-Aktie: