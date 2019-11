Tradegate-Aktienkurs General Electric-Aktie:

10,326 EUR -0,33% (13.11.2019, 10:16)



NYSE-Aktienkurs General Electric-Aktie:

11,42 USD +0,62% (12.11.2019, 22:00)



ISIN General Electric-Aktie:

US3696041033



WKN General Electric-Aktie:

851144



Ticker-Symbol General Electric-Aktie Deutschland:

GEC



NYSE Ticker-Symbol General Electric-Aktie:

GE



Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. Darüber hinaus gehören unter verschiedenen GE-Marken auch Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Mikrowellen oder Öfen zum Angebot. (13.11.2019/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - General Electric-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer Aktienanalyse die Aktie von General Electric Co. (GE) (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) charttechnisch unter die Lupe.Im August habe die arg gebeutelte GE-Aktie einen erneuten Schwächeanfall erlitten. Mit 7,65 USD sei das Dekadentief vom Dezember 2018 (6,93 USD) aber nicht mehr ganz erreicht worden. Das höhere Verlaufstief sei ein erstes zartes Indiz für eine mögliche Trendwende gewesen, zumal der zwischenzeitliche Sommerrücksetzer letztlich als Pullback an den steilen Baissetrend seit Juni 2017 interpretiert werden könne. Mittlerweile sei dem Papier mit 11,57 USD ein neues Jahreshoch und damit ein deutliches Ausrufezeichen in Sachen "unterer Umkehr" gelungen. Schließlich könne damit die Kursentwicklung des letzten Jahres per Saldo als klassischer Doppelboden interpretiert werden. Das Kursziel - abgeleitet aus der erfolgreichen Trendwende - lasse sich um auf rund 14 USD taxieren. Dieses Anlaufziel harmoniere bestens mit diversen horizontalen Barrieren in diesem Dunstkreis.Rückenwind erhalte die Aktie derzeit von einer Vielzahl von quantitativen Indikatoren. Herausgreifen wollten die Analysteb den RSI, der dem Beispiel des MACD zuletzt gefolgt sei und ebenfalls ein neues Einstiegssignal habe generieren können. Ein erneuter Rückfall unter die Marke von 10 USD würde die beschriebene Trendwende indes gefährden. Deshalb sei dieses Level als Absicherung auf der Unterseite prädestiniert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer Aktienanalyse. (Analyse vom 13.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs General Electric-Aktie:10,362 EUR -1,18% (13.11.2019, 10:06)