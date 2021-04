Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. Darüber hinaus gehören unter verschiedenen GE-Marken auch Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Mikrowellen oder Öfen zum Angebot.



Wien (www.aktiencheck.de) - General Electric-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Leopold Salcher und Magdalena Quell, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industrieriesen General Electric Co. (GE) (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) unter die Lupe.Der Bereich Erneuerbare Energie habe im ersten Quartal stabile Umsätze von USD 3,2 Mrd. bei einem Verlust von USD 200 Mio. generiert. Der Bereich Energie habe mit Umsätzen von USD 3,9 Mrd. knapp unter dem Vorjahr gelegen, der ausgewiesene Verlust habe bei USD 100 Mio. gelegen. General Electric habe den Ausstieg aus dem Neubau von Kohlekraftwerken, beginnend ab 2022, angekündigt. Das Unternehmen habe zudem eine nennenswerte Marktpositionierung bei Gaskraftwerken. Diese würden im Kontext der Nachhaltigkeit als umstritten gelten - zum einen werde Energie aus fossilen Brennstoffen gewonnen, zum anderen gelte Gas allerdings als wichtige Übergangstechnologie (v.a. von Kohle Richtung Erneuerbarer Energie).Das Quartalsergebnis sei abermals durch den Luftfahrtbereich belastet worden, der besonders stark durch die COVID-19-Pandemie und dem daraus resultierenden eingeschränkten Flugverkehr in Mitleidenschaft gezogen sei. Dieser Geschäftsbereich habe einen Umsatzrückgang von 27% auf USD 5 Mrd. berichtet, die Aufträge seien in einem ähnlichen Ausmaß auf USD 5,5 Mrd. zurückgegangen. Das Betriebsergebnis der Division sei mit USD 600 Mio. um 37% tiefer als im Vergleichszeitraum gewesen. In vielen Regionen seien Reisebeschränkungen trotz etwaiger Impffortschritte weiter in Kraft. Mit einer schrittweisen Entspannung des Flugverkehrs sei vor Sommer nicht zu rechnen. Das Unternehmen selbst rechne erst im zweiten Halbjahr 2021 mit einer Verbesserung der Auftragslage. Dennoch werde es vor allem im margenträchtigen Servicegeschäft noch länger dauern, bis die Auftragslage das Vorkrisenniveau erreicht habe. Es sei nicht mit einem Überschießen der Nachfrage aufgrund eines Nachholeffekts zu rechnen, da der Großteil des Wartungsgeschäfts von den tatsächlich geleisteten Flugstunden abhänge, welche während der Pandemie-bedingten Reiserestriktionen schlicht und ergreifend nicht stattgefunden hätten. Derzeit sei fast ein Drittel der mit GE-Turbinen ausgestatteten Flugzeugflotte geparkt (und somit aus dem Flugverkehr gezogen).Innerhalb des Industriegeschäfts sei der Freie Cashflow (FCF) im ersten Quartal mit USD 845 Mio. negativ, gleichzeitig aber um knapp USD 1,4 Mrd. besser als im Vergleichszeitraum gewesen. Für das Gesamtjahr peile GE einen FCF zwischen USD 2,5 Mrd. und USD 4,5 Mrd. an. Allerdings berücksichtige dieser Ausblick keine Einmaleffekte aus der Ausgliederung der Factoring-Aktivitäten, welche durchaus beträchtlich ausfallen könnten. Das schränke den Handlungsspielraum des Managements hinsichtlich liquider Mittelverwendung kurzfristig ein. Der Markt blicke in Sachen FCF mittlerweile Richtung 2023, davor sei mit keiner wesentlichen Entspannung zu rechnen.Der Umsatz der Division Gesundheit habe im Berichtszeitraum bei USD 4,3 Mrd. (+7% vs. Vorjahr) gelegen, die Aufträge seien fünf Prozent höher gewesen (USD 4,5 Mrd.). Während die Pandemie-bedingte stärkere Nachfrage nach Beatmungsgeräten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum schon rückläufig sei (womit auch in den nächsten Quartalen zu rechnen sei), habe sich u.a. das Geschäft mit Bildgebungsgeräten (v.a. Ultraschall und Tomographie) erfreulich entwickelt. Das Betriebsergebnis habe mit USD 700 Mio. um 30% über Vorjahr gelegen.Deshalb bestätigen Leopold Salcher und Magdalena Quell, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, ihre Einschätzung "Halten" mit einem Kursziel von USD 14,06 (basierend auf einem Mittelwert von EV/EBITDA und KGV für 2022e). (Analyse vom 30.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen:7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.