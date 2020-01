Tradegate-Aktienkurs General Electric-Aktie:

10,612 EUR +3,49% (23.01.2020, 17:51)



Xetra-Aktienkurs General Electric-Aktie:

10,622 EUR +2,19% (23.01.2020, 17:35)



NYSE-Aktienkurs General Electric-Aktie:

11,705 USD +2,95% (23.01.2020, 17:52)



ISIN General Electric-Aktie:

US3696041033



WKN General Electric-Aktie:

851144



Ticker-Symbol General Electric-Aktie Deutschland:

GEC



NYSE Ticker-Symbol General Electric-Aktie:

GE



Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. Darüber hinaus gehören unter verschiedenen GE-Marken auch Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Mikrowellen oder Öfen zum Angebot. (23.01.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - General Electric-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriegiganten General Electric Co. (GE) (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) unter die Lupe.Der US-Titel sei im Herbst 2019 unter die Räder geraten. Nun habe Morgan Stanley-Analyst Joshua Pokrzywinski sein Rating auf "overweight" gesetzt und sein Kursziel von elf auf 14 Dollar erhöht. Seiner Ansicht nach habe die GE-Aktie ein Wachstumspotenzial von 23 Prozent.Die Vorwürfe der Bilanzmanipulation hatten den Aktienkurs belastet. Ganz überstanden seien die Schäden noch nicht, aber Pokrzywinski sehe in der Luftfahrtsparte das "best-in-class franchise" des Konzerns. Auch würden die Risiken durch das Flugverbot von Boeings 737 Max, der Energiesparte und Pensionsverpflichtungen spürbar abnehmen.Kurz nach Handelsbeginn in den USA notiere die General Electric-Aktie rund zweieinhalb Prozent im Plus, was insgesamt einen Anstieg von gut 25 Prozent in den letzten drei Monaten bedeute. Wesentliche Gründe für die bessere Bewertung seien auch der rigorose Schuldenabbau und Restrukturierungsmaßnahmen.Für spekulative Anleger ist die General Electric-Aktie wieder interessant, so Thobias Quaß von "Der Aktionär". Vor den Zahlen (29. Januar) bleibe das Risiko aber auch hoch. (Analyse vom 23.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze General Electric-Aktie: