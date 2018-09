XETRA-Aktienkurs General Electric-Aktie:

10,62 EUR +0,57% (21.09.2018, 15:57)



Tradegate-Aktienkurs General Electric-Aktie:

10,55 EUR -0,38% (21.09.2018, 16:21)



NYSE-Aktienkurs General Electric-Aktie:

USD 12,465 +0,04% (21.09.2018, 16:07)



ISIN General Electric-Aktie:

US3696041033



WKN General Electric-Aktie:

851144



Ticker-Symbol General Electric-Aktie Deutschland:

GEC



NYSE Ticker-Symbol General Electric-Aktie:

GE



Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. Darüber hinaus gehören unter verschiedenen GE-Marken auch Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Mikrowellen oder Öfen zum Angebot. (21.09.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - General Electric-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" rät bei der Aktie von General Electric Co. (GE) (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) auf keinen Fall ins fallende Messer zu greifen.Die Krise sei weiterhin nicht beendet. Wieder belaste die Kraftwerkssparte GE Power. In den neuesten Kraftwerksturbinen sei ein Fehler gefunden worden, habe GE am Donnerstag mitgeteilt. Bislang seien Gasturbinen betroffen, die der Versorger Exelon in Betrieb gehabt habe. Aber auch weitere Turbinen könnten betroffen sein. Exelon habe zwar mitgeteilt, dass inzwischen eine Lösung für den Fehler gefunden worden sei. Die Kosten seien jedoch noch unklar.Die erneute Hiobsbotschaft in der Krisensparte sorge nun für Abgabedruck bei dem Wertpapier. Wegen des Preisdrucks und der schwachen Nachfrage nach konventionellen Kraftwerken habe GE bereits 2017 eine umfassende Umstrukturierung angekündigt. Auch 12.000 Arbeitsplätze sollten abgebaut werden.Viele Trader würden bei GE seit Monaten auf die Trendwende spekulieren. Doch der Konzern habe die Krise noch nicht überwunden. Immer wieder würden neue Probleme auftauchen, das Vertrauen bei den Anlegern schwinde zunehmend.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze General Electric-Aktie: