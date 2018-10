Xetra-Aktienkurs General Electric-Aktie:

9,97 EUR -0,60% (30.10.2018, 15:06)



ISIN General Electric-Aktie:

US3696041033



WKN General Electric-Aktie:

851144



Ticker-Symbol General Electric-Aktie Deutschland:

GEC



NYSE Ticker-Symbol General Electric-Aktie:

GE



Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. Darüber hinaus gehören unter verschiedenen GE-Marken auch Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Mikrowellen oder Öfen zum Angebot. (30.10.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - General Electric-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von General Electric Co. (GE) (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) unter die Lupe.Wie so oft in letzter Zeit habe General Electric mit den Zahlen erneut herb enttäuscht. Sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn seien die Erwartungen klar verfehlt worden, die Dividende werde gekürzt und das Wertpapier breche weiter ein. Ein Ende der Talfahrt sei nicht in Sicht.GE habe in Q3 bereinigt 14 US-Cent je Aktie verdient - und damit sechs Cent weniger als erwartet. Der Umsatz sei im Vergleich zum Vorjahr um 4% auf 29,6 Mrd. USD gesunken und habe ebenfalls die Schätzungen verfehlt. Wegen der schwierigen Lage sei ferner die Dividende von zwölf auf einen Cent je Aktie zusammengestrichen worden.Auch unter dem neuen Konzernchef Larry Culp sei die Trendwende damit nicht gelungen. Insbesondere die Krise im Kraftwerksgeschäft belaste, dieses solle jetzt in zwei Teile aufgespalten werden. Doch es scheine, als ob GE den Ernst der Lage noch immer nicht erkannt habe. "Wir wollen unsere finanzielle Situation schnell verbessern, angefangen mit den heutigen Ankündigungen. Ich freue mich darauf, Anfang 2019 ein Update zu unseren Fortschritten zu geben", so Culp. Das klinge nach Durchhalteparolen - und die kämen bei den Anlegern nicht mehr gut an, nachdem bereits seit über einem Jahr trotz großer Ankündigungen keine Fortschritte verzeichnet würden.Die General Electric-Aktie setzt die Talfahrt fort und nähert sich mit großen Schritten der 10-Dollar-Marke, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze General Electric-Aktie: