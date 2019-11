Tradegate-Aktienkurs General Electric-Aktie:

9,857 EUR +0,73% (05.11.2019, 14:06)



NYSE-Aktienkurs General Electric-Aktie:

10,93 USD (04.11.2019)



ISIN General Electric-Aktie:

US3696041033



WKN General Electric-Aktie:

851144



Ticker-Symbol General Electric-Aktie Deutschland:

GEC



NYSE Ticker-Symbol General Electric-Aktie:

GE



Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. Darüber hinaus gehören unter verschiedenen GE-Marken auch Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Mikrowellen oder Öfen zum Angebot. (05.11.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - General Electric-Aktienanalyse von Analyst Markus Armer von Independent Research:Markus Armer, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Industrieriesen General Electric Co. (GE) (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE).Der Umsatz und das bereinigte EPS seien in Q3 besser als von dem Analysten erwartet ausgefallen. Ergebnisseitig sei der Marktkonsens ebenfalls übertroffen worden. Auf berichteter Basis hätten u.a. Wertberichtigungen für einen hohen Quartalsverlust gesorgt. Der Auftragsbestand (per 30.09.) sei gestiegen (+14% y/y). Der Umsatz- und Ergebnisausblick für 2019 sei bestätigt worden. Der Ausblick für den bereinigten freien Cashflow im Industriegeschäft sei jedoch angehoben worden. Die Fortschritte beim Konzernumbau (u.a. weitere Verringerung des Anteils an Baker Hughes und Veräußerung des verbliebenen Anteils an Wabtec in Q3) werte der Analyst positiv, weil dadurch GE bei der Senkung der Nettoverschuldung sowie der Steigerung des freien Cashflows im Industriegeschäft ebenfalls vorankomme.Die Konjunktur-Frühindikatorenindices würden ein uneinheitliches Bild zeigen. Bei den Handelskonflikten (USA vs. EU, USA vs. China) sei aber eine Deeskalation zu konstatieren. Seine Prognosen für die Geschäftsjahre 2019 (u.a. berichtetes EPS: -0,49 (alt: +0,54) USD; bereinigtes EPS: 0,62 (alt: 0,60) USD) und 2020 (u.a. berichtetes EPS: 0,51 (alt: 0,53) USD; bereinigtes EPS: 0,71 (alt: 0,67) USD) habe der Analyst auf berichteter Basis gesenkt und auf bereinigter Basis erhöht.Bei einem neuen Kursziel von 12,00 (alt: 9,50) USD bewertet Markus Armer, Aktienanalyst von Independent Research, die General Electric-Aktie nach wie vor mit dem Rating "halten". (Analyse vom 05.11.2019)Börsenplätze General Electric-Aktie:XETRA-Aktienkurs General Electric-Aktie:9,859 EUR +1,00% (05.11.2019, 13:50)