Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696043013, WKN: A3CSML, Ticker-Symbol: GCP, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. (26.04.2022/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - General Electric-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von General Electric Co. (GE) (ISIN: US3696043013, WKN: A3CSML, Ticker-Symbol: GCP, NYSE-Symbol: GE) unter die Lupe.General Electric habe im Rahmen seiner Q1-Zahlen zwar den Ausblick für das Gesamtjahr 2022 bestätigt, rechne wegen der anhaltenden Lieferkettenprobleme und der hohen Inflation aber damit, nur die unteren Enden der angepeilten Ergebnisbandbreiten zu erreichen.Im ersten Quartal 2022 habe GE einen Umsatz von USD 17,04 Mrd. erwirtschaftet, was annähernd dem Wert im Vorjahresquartal von USD 17,07 Mrd. entsprochen habe. Damit seien die Markterwartungen von im Schnitt USD 16,89 Mrd. übertroffen worden. Der organische Umsatz (+1% auf USD 16,43 Mrd.) sei jedoch hinter diesen zurückgeblieben. Einen stärkeren Zuwachs habe umsatzseitig insbesondere die Luftfahrt-Sparte (Aviation) verzeichnet, während Gesundheit (Health Care) mit +1% fast gleich geblieben sei. Schwächer hätten sich dagegen wegen geringerer Auslieferungen die Sparten Erneuerbare Energien (Renewable Energy) und Energie (Power) mit Rückgängen von 12% bzw. 11% gezeigt.Der Auftragsbestand sei um 11% (organisch um 13%) auf USD 18,9 Mrd. geklettert.Der freie Cashflow sei im Auftaktquartal 2022 mit USD 880 Mio. noch negativ gewesen, nach minus USD 3,36 Mrd. in Q1 2021. Belastet hätten insbesondere Lieferkettenprobleme, welche zu einem Lageraufbau (USD 1,0 Mrd.) und höheren Forderungen gegenüber Kunden (USD 0,7 Mrd.) geführt hätten.Unter dem Strich habe ein Verlust von USD 535 Mio. bzw. USD 0,74 je Aktie zu Buche gestanden, nach einem kleinen Gewinn von USD 0,02 je Aktie im Vorjahresquartal. Bereinigt um Sondereffekte wie z.B. Wertberichtigungen nach getätigten Veräußerungen (minus USD 0,67 pro Aktie) und auf das Russland-Geschäft (minus USD 0,20 pro Aktie) habe ein bereinigter Gewinn je Aktie von USD 0,24 zu Buche gestanden. Damit seien die Markterwartungen übertroffen worden. 19 von Reuters befragte Analysten hätten hier im Median mit USD 0,19 je Aktie gerechnet. Die bereinigte Gewinnmarge habe sich im Jahresvergleich um 90 Basispunkte auf 5,8% verbessert.Im Jahr 2022 peile GE ein Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich an, bei einer Bandbreite von USD 2,8 bis 3,5 für das angepasste Ergebnis je Aktie. Der Free Cashflow solle zwischen USD 5,5 Mrd. und USD 6,5 Mrd. liegen. Besondere Dynamik werde im Bereich Luftfahrt erwartet (basierend auf der Entwicklung im zivilen Flugverkehr). Im Prozess zur Aufspaltung in drei unabhängige Unternehmen sehe man sich im Plan.Im vorbörslichen Handel reagiere die GE-Aktie mit einem Abschlag von gut 3% auf die Quartalszahlen.Die letzte Empfehlung zur Aktie von General Electric lautete "Kauf", so Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 26.04.2022)