XETRA-Aktienkurs General Electric-Aktie:

8,80 EUR -0,56% (18.03.2019, 14:01)



Tradegate-Aktienkurs General Electric-Aktie:

8,80 EUR +0,11% (18.03.2019, 14:28)



NYSE-Aktienkurs General Electric-Aktie:

9,96 USD -3,30% (15.03.2019)



ISIN General Electric-Aktie:

US3696041033



WKN General Electric-Aktie:

851144



Ticker-Symbol General Electric-Aktie Deutschland:

GEC



NYSE Ticker-Symbol General Electric-Aktie:

GE



Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. Darüber hinaus gehören unter verschiedenen GE-Marken auch Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Mikrowellen oder Öfen zum Angebot. (18.03.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - General Electric-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Laut Jan Heusinger von "Der Aktionär" können mutige Anleger bei der Aktie des Industrieriesen General Electric Co. (GE) (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) einzusteigen.General Electric habe die Prognosen für die nächsten Jahre veröffentlicht. Ab 2020 stelle das Management für das gesamte Unternehmen einen positiven Cashflow in Aussicht. In der gebeutelten Kraftwerksparte werde der Wandel allerdings noch ein weniger länger dauern. Doch auch hier sollten bald wieder Gewinne eingefahren werden. Die Aussichten für den Branchenprimus würden sich allmählich aufhellen.Die Kraftwerksparte solle nach Aussage des Managements deutlich verkleinert und so Kosten in Milliardenhöhe eingespart werden. Allein im Problembereich Gas Power sollten durch Mieteinsparungen und Umstrukturierungen 800 Millionen Dollar eingespart werden. Nach der Übernahme von Alstom durch GE sei der Bereich Power aufgebläht gewesen und habe unter Überkapazitäten im Markt gelitten. 2018 habe die Sparte Power bei einem Umsatz von 27 Milliarden Dollar einen Verlust von 800 Millionen Dollar erwirtschaftet. Zum Vergleich: Siemens Power and Gas habe 2018 mit einem Umsatz von 12,4 Milliarden Euro immerhin ein Ergebnis von 377 Millionen Euro erlöst.Für 2019 rechne CEO Lawrence Culp mit einem leicht sinkenden Cashflow und niedrigerem Umsatz im Geschäft mit den Kraftwerken. Auch 2020 werde es noch keinen positiven Cashflow geben. Ab 2021 sollten die Maßnahmen ihre Wirkung entfalten und zu einem positiven Cashflow beitragen. Das sei im Einklang mit den Erwartungen für das gesamte Unternehmen. Hier erwarte das Management bereits ab 2020 einen positiven Cashflow."Der Aktionär" sieht beim Branchenprimus weiterhin ein attraktives Chance/Risiko-Verhältnis - Mutige Anleger können einsteigen, so Jan Heusinger. Den Stoppkurs sollte man bei 7,50 Euro platzieren. (Analyse vom 18.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze General Electric-Aktie: