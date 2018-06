XETRA-Aktienkurs General Electric-Aktie:

12,10 EUR -1,71% (28.06.2018, 11:52)



Tradegate-Aktienkurs General Electric-Aktie:

12,05 EUR -0,58% (28.06.2018, 12:10)



NYSE-Aktienkurs General Electric-Aktie:

USD 13,96 (27.06.2018)



ISIN General Electric-Aktie:

US3696041033



WKN General Electric-Aktie:

851144



Ticker-Symbol General Electric-Aktie Deutschland:

GEC



NYSE Ticker-Symbol General Electric-Aktie:

GE



Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. Darüber hinaus gehören unter verschiedenen GE-Marken auch Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Mikrowellen oder Öfen zum Angebot. (28.06.2018/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - General Electric-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von General Electric Co. (GE) (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE).Der Konzern habe jetzt doch einen umfassenden Konzernumbau angekündigt, was der Analyst bereits für November 2017 erwartet habe. Das zukünftige Kerngeschäft werde aus den Bereichen Power (Umsatz 2017: 35 Mrd. USD), Aviation (27 Mrd. USD) und Erneuerbare Energien (9 Mrd. USD) bestehen. GE wandle sich damit quasi vom Misch- zum Turbinenkonzern (Konventionelle Kraftwerke, Triebwerke für Flugzeuge, Windkraftanlagen). Bisher habe die Unternehmensführung angekündigt, Desinvestitionen im Volumen von mindestens 20 Mrd. USD realisieren zu wollen (Wabtec- Transaktion, Distributed Power-Verkauf).Die Medizintechnik-Sparte (Umsatz 2017: 19,0 Mrd. USD) solle zu 80% an die eigenen Aktionäre abgespalten werden und die restlichen 20% möchte GE verkaufen. Von der Ölfelddienstleistungs-Sparte BHGE möchte sich der Konzern ebenfalls trennen (Wert des GE-Anteils: rund 23 Mrd. USD). Die Nettoverschuldung des Industrie-Geschäfts solle durch die angekündigten Transaktionen bis 2020 auf rund 25 (2018: rund 50) Mrd. USD reduziert werden, sodass sich dann der Verschuldungsgrad auf weniger als 2,5 (2018: rund 3,5) belaufe. Weitere Kosteneinsparungen von mindestens 500 Mio. USD (nach 2018) seien anvisiert. Die Bilanzsumme der Finanzsparte (GE Capital) solle um weitere 25 (31.03.2018: 146) Mrd. USD reduziert werden.Überrascht habe den Analysten die angekündigte Trennung vom "Stabilitätsanker" GE Healthcare. Jedoch mache die Neufokussierung und damit stärkere Konzentration durchaus Sinn. Es bestehe jetzt mehr Sicherheit über die Management-Strategie. Dem stünden aber die gestiegenen Konjunkturunsicherheiten und weitere Belastungen im Rahmen des Konzernumbaus (u.a. Wertberichtigungen, Rating-Senkung, Dividendenkürzung) gegenüber.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze General Electric-Aktie: