Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. Darüber hinaus gehören unter verschiedenen GE-Marken auch Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Mikrowellen oder Öfen zum Angebot. (26.06.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - General Electric-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von General Electric Co. (GE) (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) unter die Lupe.General Electric habe gestern bekannt gegeben, dass das Gasmotorengeschäfts für 3,25 Mrd. USD an den Finanzinvestor Advent verkauft werde. Jetzt lege der Konzern noch einmal nach: Sowohl das Medizingeschäft als auch der Öl- und Gasbereich sollten abgestoßen werden.In der Medizintechnik habe GE letztlich einen Umsatz von über 19 Mrd. USD gemacht. Künftig solle die Sparte ausgegliedert werden. Auch der 62,5%-ige Anteil an der Öl- und Gastochter Baker Hughes solle in den kommenden zwei bis drei Jahren verkauft werden. Der Verwaltungsrat habe den Plänen schon zugestimmt.GE-Chef John Flannery habe von einem Meilenstein der Konzerngeschichte gesprochen. Der Konzern werde durch die radikalen Einschnitte agiler und könne die Verbindlichkeiten abbauen. Bis 2020 sollten die Schulden um 25 Mrd. USD sinken, es werde ferner mit Einsparungen von mindestens 500 Mio. USD pro Jahr gerechnet. GE werde sich damit künftig auf die Bereiche Kraftwerke, Erneuerbare Energien und Luftfahrt konzentrieren. Hier sei laut Flannery das größte Wachstum möglich.Ein Neueinstieg bietet sich aktuell aber noch nicht an, so Maximilian Völkl, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen General Electric-Aktienanalyse. (Analyse vom 26.06.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze General Electric-Aktie: