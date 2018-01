Tradegate-Aktienkurs General Electric-Aktie:

13,04 EUR 0,00% (26.01.2018, 08:58)



NYSE-Aktienkurs General Electric-Aktie:

USD 16,18 (25.01.2018)



ISIN General Electric-Aktie:

US3696041033



WKN General Electric-Aktie:

851144



Ticker-Symbol General Electric-Aktie Deutschland:

GEC



NYSE Ticker-Symbol General Electric-Aktie:

GE



Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. Darüber hinaus gehören unter verschiedenen GE-Marken auch Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Mikrowellen oder Öfen zum Angebot. (26.01.2018/ac/a/n)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - General Electric-Aktienanalyse von Investmentanalyst Volker Stoll von der LBBW:Volker Stoll, Investmentanalyst der LBBW, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von General Electric Co. (GE) (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE).Segment Power dominiere die Q4-Berichterstattung. Das bereinigte EPS habe in Q4 mit 0,27 USD knapp die Markterwartungen von 0,28 USD verfehl. Auch der bereinigte Nettoertrag habe mit 2325 Mio. USD 67 Mio. USD unter den Markterwartungen gelegen. Das Segment Power habe einen um 88% rückläufigen Segmentgewinn berichtet und damit unter dem Marktkonsens gelegen. Der Turnaround bei Power dürfte in zwei Jahren umgesetzt sein. Dabei sei zu berücksichtigen, dass der Auftragseingang im Dezember der schlechteste seit 2002 gewesen sei. Der Umsatz bei Power dürfte somit 2018 um rund 15% schrumpfen, wobei Restrukturierungserfolge spätestens in 2019 zu erwarten seien.Die zwei anderen für die Ertragslage von GE zentralen Segmente, Healthcare und Aviation seien im Wesentlichen im Rahmen der Erwartungen gewesen und würden wachstums- und ertragsstark bleiben. Das Segment Öl- und Gas profitiere derzeit trotz branchenbedingt schlechter Ertragslage von einem von sehr niedrigem Niveau um 73% anziehenden Auftragseingang. Die SEC untersuche derzeit die Vorgänge rund um die GE Capital-Belastungen in Höhe von 15 Mrd. USD und die Bilanzierung langfristiger Serviceverträge im Bereich Power. Nach Erachten des Analysten seien angesichts des großen Umfangs beider untersuchten Felder weitere Belastungseffekte nicht auszuschließen.Die Guidance vom November, den operativen Gewinn in 2018 um 2 bis 7% zu steigern, sei etwas verwässert worden. Der Umsatz aus dem Industriegeschäft dürfte organisch 0 bis 3% wachsen. Prinzipiell sei mit Verweis auf den unerwartet schwachen Verlauf des vierten Quartals bei Power die Guidance etwas aufgeweicht worden, ohne diese aber explizit zu revidieren. Konkret erwarte das Management unverändert einen industriellen Free Cash Flow in der Höhe von 6 bis 7 Mrd. USD.