General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. Darüber hinaus gehören unter verschiedenen GE-Marken auch Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Mikrowellen oder Öfen zum Angebot. (25.06.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - General Electric-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Maximilian Völkl, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von General Electric Co. (GE) (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) unter die Lupe.

Am Vormittag habe "Der Aktionär" berichtet, dass der US-Konzern vor dem Verkauf seiner Gasmotorensparte stehe. Kurz vor Börseneröffnung in den USA habe er bestätigt, dass das Geschäft für 3,25 Mrd. USD an den Finanzinvestor Advent gehe.

Zum Gasmotorengeschäft von GE würden sowohl die Tiroler Tochter Jenbacher als auch das Werk Waukesha in den USA gehören. Für die Sparte habe es zahlreiche Interessenten gegeben. "Wer an einem Unternehmen wie Jenbacher kein Interesse hat, ist entweder blind oder impotent", habe letztlich z.B. Wolfgang Hofer von der ebenfalls interessierten B&C-Stiftung gesagt.

Jetzt habe sich also Advent gegen die Mitbewerber durchgesetzt. GE treibe den Umbau damit weiter voran. Bis Ende 2019 möchte Konzernchef John Flannery Konzernteile im Wert von 20 Mrd. USD verkaufen. Der Konzern solle so aus der jahrelangen Krise kommen.

Anleger sollten deshalb vorerst bei der General Electric-Aktie weiter an der Seitenlinie bleiben, so Maximilian Völkl, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.06.2018)