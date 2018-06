Tradegate-Aktienkurs General Electric-Aktie:

11,95 EUR -0,08% (29.06.2018, 08:51)



NYSE-Aktienkurs General Electric-Aktie:

USD 13,83 -0,93% (27.06.2018, 22:00)



ISIN General Electric-Aktie:

US3696041033



WKN General Electric-Aktie:

851144



Ticker-Symbol General Electric-Aktie Deutschland:

GEC



NYSE Ticker-Symbol General Electric-Aktie:

GE



Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. Darüber hinaus gehören unter verschiedenen GE-Marken auch Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Mikrowellen oder Öfen zum Angebot. (29.06.2018/ac/a/n)



Fairfield, CTDüsseldorf (www.aktiencheck.de) - General Electric-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von General Electric Co. (GE) (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) charttechnisch unter die Lupe.Mit der GE-Aktie habe jüngst das letzte Dow Jones-Gründungsmitglied den bekanntesten Aktienindex der Welt verlassen müssen. Manchmal biete ein solcher Indexrauswurf aber auch die Chance, abseits der großen Öffentlichkeit, notwendige Reformen anzustoßen. Im Kursverlauf des Titels spiegele sich diese Chance wider. So habe das Papier im Juni mit 12,62 USD erneut ein neues Mehrjahrestief hinnehmen müssen. Auf dieser Basis sei es allerdings zu einer Erholung gekommen, so dass sich im Monatschart ein klassischer "Hammer" ergebe. Dieses Candlestickumkehrmuster passe zu den letzten vier Monatskerzen, die allesamt kleine Kerzenkörper aufweisen würden.An diesem Verhaltensmuster könnten Anleger den Stabilisierungsversuch im Bereich der Tiefs von 2011 und 2010 bei 14,03/13,75 USD festmachen. Dazu passe auch der RSI, der bereits seit Längerem tief in seinem unteren Extrembereich notiere. Abgeschlossen wäre die beschriebene Stabilisierung, wenn die GE-Aktie die beiden Monatshochs vom März und Mai bei 15,33/15,59 USD überspringe. Im Erfolgsfall definiere das Barrierenbündel aus verschiedenen Hoch- und Tiefpunkten sowie einem Fibonacci-Level bei knapp 20 USD das nächste Erholungsziel. Neben dem o. g. Mehrjahrestief markiere das Tief vom Juli 2009 (10,50 USD) eine wichtige Unterstützung, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 29.06.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs General Electric-Aktie:11,98 EUR -2,68% (28.06.2018, 17:35)