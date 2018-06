Tradegate-Aktienkurs General Electric-Aktie:

Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist.



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - General Electric-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, bestätigt in einer Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie von General Electric Co. (GE) (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE).General Electric werde GE Distributed Power, das Teil der Problemsparte GE Power sei, für 3,25 Mrd. USD an Advent International veräußern. Die Transaktion solle in Q4/2018 vollzogen werden. Der Verkauf sei Teil des Restrukturierungsplans, der u.a. vorsehe, dass GE bis Ende 2019 Desinvestitionen im Volumen von mind. 20 Mrd. USD umsetze. Ende Mai habe GE eine Vereinbarung mit Wabtec zur Veräußerung von GE Transportation (Transaktionswert: 11,1 Mrd. USD) geschlossen. Der Transaktionsmultiplikator (GE Distributed Power) von 2,5 (EV/Umsatz 2017) lasse Diermeier folgern, dass die Aktivitäten eher zu den Besseren des Bereichs GE Power gehöre. GE Power solle durch die Sanierung mittelfristig eine operative Marge von über 10% (2017: 5,6%) abwerfen. Von der US-Politik (Zölle) würden zunehmend negative Impulse für die Geschäftsentwicklung von GE (Handelskonflikte würden das Wirtschaftswachstum dämpfen) ausgehen. Problematisch würden vor allem GE Power sowie die Finanzsparte GE Capital bleiben. Das gestrige Ausscheiden aus dem Dow Jones Industrial Average sehe der Analyst eher als "Prestige"-Thematik, da der S&P 500 für institutionelle Investoren wesentlich relevanter sei.Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, hat in einer Aktienanalyse die Halteempfehlung für die General Electric-Aktie mit einem neuen Kursziel von 14,30 USD (alt: 15,00 USD) bekräftigt. (Analyse vom 26.06.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs General Electric-Aktie:11,22 EUR +2,09% (26.06.2018, 12:31)