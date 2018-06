Tradegate-Aktienkurs General Electric-Aktie:

11,69 EUR -0,93% (27.06.2018, 09:53)



NYSE-Aktienkurs General Electric-Aktie:

13,74 USD +7,76% (26.06.2018, 22:00)



ISIN General Electric-Aktie:

US3696041033



WKN General Electric-Aktie:

851144



Ticker-Symbol General Electric-Aktie Deutschland:

GEC



NYSE Ticker-Symbol General Electric-Aktie:

GE



Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. Darüber hinaus gehören unter verschiedenen GE-Marken auch Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Mikrowellen oder Öfen zum Angebot. (27.06.2018/ac/a/n)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - General Electric-Aktie: Investoren in Feierlaune! AktienanalyseDer US-Industriekonzern General Electric (GE) (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) will sich verschlanken und profitabler werden, Konzernteile sollen abgespalten und verkauft werden, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Investoren würden diesen Schritt mit einem deutlichen Kursplus feiern und hätten die Aktie zugleich an die Spitze des Dow Jones-Index gehievt.Der US-Mischkonzern General Electric plane zunächst die Medizinsparte abzuspalten, der Fokus solle sich künftig auf die Gebiete Kraftwerke, erneuerbare Energien und Luftfahrt richten. Die Medizintechnik werde GE hingegen ausgliedern und die Öl- und Gastochter Baker Hughes in den kommenden zwei bis drei Jahren verkaufen. GE werde durch die Einschnitte agiler und könne zudem Schulden abbauen, habe der Konzernchef gesagt. Wegen der geplanten Verschlankung drohe dem Konzern aber zunächst eine Bonitätsabstufung. Die Ratingagentur S&P habe mitgeteilt, alle Bewertungen neu zu überprüfen. Trotzdem werde General Electric als eines der Gründungsmitglieder des Dow Jones im Jahre 1896 nun am 26. Juni dieses Jahres aufgrund der schlechten Kursperformance verlassen. Die Aktie werde durch die Drogerie- und Apothekenaktie Walgreens ersetzt.Auf Sicht der kommenden Handelstage wäre ein direkter Kursanstieg zunächst an den nächsten Trendkanal (#2) bei aktuell um 14,25 US-Dollar durchaus möglich. Aber auch der Doppelboden um 12,61 US-Dollar könnte sich im weiteren Verlauf noch als nützlich erweisen und zu weiteren Kursgewinnen sogar bis rund 15,00 US-Dollar verhelfen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 26.06.2018)Börsenplätze General Electric-Aktie:XETRA-Aktienkurs General Electric-Aktie:11,75 EUR +0,51% (27.06.2018, 09:38)