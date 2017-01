Tradegate-Aktienkurs General Electric-Aktie:

28,447 EUR +0,73% (26.01.2017, 16:50)



NYSE-Aktienkurs General Electric-Aktie:

30,395 USD +0,08% (26.01.2017, 16:44)



ISIN General Electric-Aktie:

US3696041033



WKN General Electric-Aktie:

851144



Ticker-Symbol General Electric-Aktie Deutschland:

GEC



NYSE Ticker-Symbol General Electric-Aktie:

GE



Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. Darüber hinaus gehören unter verschiedenen GE-Marken auch Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Mikrowellen oder Öfen zum Angebot. (26.01.2017/ac/a/n)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - General Electric-Aktie: Da braut sich was zusammen - AktienanalyseWährend die Berichtssaison in Deutschland noch auf Sparflamme läuft, geht es in den USA bereits Schlag auf Schlag. Am Freitag hat General Electric (GE) (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) Zahlen vorgelegt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Siemens-Rivale habe einen kräftigen Gewinnsprung von 36 Prozent hingelegt. Dennoch sei die Aktie unter Druck geraten.Als Haar in der Suppe habe sich die Umsatzentwicklung erwiesen. Mit 33,1 Mrd. Dollar seien im Schlussquartal gut zwei Prozent weniger durch die Bücher als im Vorjahr gegangen. Zur Begründung habe das Unternehmen auf das langsame Wachstum, das volatile Umfeld und den schwierigen Öl- und Gassektor verwiesen. Hier sei der Umsatz zwischen Oktober und Dezember um 22 Prozent eingebrochen, der operative Gewinn sei gar um 43 Prozent abgesackt.Besser hingegen seien die Geschäfte mit der Stromerzeugung, der Luftfahrt und Erneuerbaren Energien gelaufen. Aber nicht nur deshalb blicke der Konzern zuversichtlich ins neue Jahr. Auch auf den neuen US-Präsidenten setze der Infrastrukturausrüster große Hoffnungen. Das organische Umsatzplus - also ohne Zukäufe - werde bis zu fünf Prozent betragen, habe Vorstandschef Jeff Immelt bekräftigt. Dass Anleger sich dennoch nicht zu Käufen hätten hinreißen lassen wollen, habe einen simplen Grund: Trump.Börsenplätze General Electric-Aktie: