General Electric-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 15 Market perform Cowen and Company - 26.02.2018 16 Equal Weight Barclays - 15.02.2018 14 Underweight JPMorgan Stephen Tusa 12.02.2018 15 Sell Deutsche Bank John G. Inch 31.01.2018 17 Neutral Merrill Lynch Andrew Obin 22.01.2018 17 Hold Stifel Nicolaus - 30.01.2018 - Halten DZ BANK Robert Czerwensky 25.01.2018 17 Sector perform RBC Capital Markets Deane Dray 25.01.2018 16,50 Halten LBBW Volker Stoll 25.01.2018 17,50 Halten Independent Research Sven Diermeier 25.01.2018 16 Neutral Goldman Sachs Joe Ritchie 24.01.2018

11,39 EUR -3,47% (26.02.2018, 16:32)



11,40 EUR -3,96% (26.02.2018, 16:16)



USD 14,005 -3,35% (26.02.2018, 16:17)



US3696041033



851144



GEC



GE



General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. Darüber hinaus gehören unter verschiedenen GE-Marken auch Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Mikrowellen oder Öfen zum Angebot. (26.02.2018/ac/a/n)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 17,50 oder 14 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur General Electric-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.General Electric hat am 24.01.2018 die Zahlen für das vierte Quartal 2017 veröffentlicht. Auf organischer Basis schrumpfte der Umsatz des Industriegeschäfts um 6% y/y (Gesamtjahr 2017: +/-0%y/y). Der (noch) umsatzstärkste Bereich - Power - zeigte einen organischen Erlösrückgang von 14% y/y (Gesamtjahr 2017: -1% y/y). Das operative Ergebnis des Industriegeschäfts brach um 33% y/y (Gesamtjahr 2017: -11% y/y) ein und die Marge ging um 5,6 Prozentpunkte y/y zurück (Gesamtjahr 2017: -1,9 Prozentpunkte y/y).Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der General Electric-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Independent Research, Sven Diermeier, in einer Aktienanalyse vom 25.01.2018 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat sein "halten"-Rating bestätigt und das Kursziel von 19,00 auf 17,50 USD gesenkt. Nachdem GE schon im Vorfeld milliardenschwere Sonderbelastungen für Q4/2017 angekündigt habe, sei auch die operative Geschäftsentwicklung des Schlussquartals schwach ausgefallen, so der Analyst. Einen Lichtblick im Schlussquartal habe die Cash-Generierung dargestellt. Jedoch überprüfe die SEC jetzt die von GE vorgenommene Neubewertung im Versicherungsgeschäft, was einen zusätzlichen Unsicherheitsfaktor für das Wertpapier darstelle.Die niedrigste Kursprognose für die General Electric-Aktie kommt von J.P. Morgan und liegt bei 14,00 USD. Stephen Tusa, Aktienanalyst von J.P. Morgan, hat sein Votum bei "underweight" belassen und das Kursziel von 16,00 auf 14,00 USD reduziert. Die unterdurchschnittliche Kursentwicklung des Wertpapiers seit einer Investorenveranstaltung Mitte November sei verdient, so der Analyst. Der Wert der Aktie liege unabhängig von der Beibehaltung der bisherigen Unternehmensstruktur oder einer Trennung von Geschäftsbereichen unter dem aktuellen Aktienkurs. Das neue Kursziel trage den weiterhin schlechten Fundamentaldaten des Konzerns Rechnung.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur General Electric-Aktie?Börsenplätze General Electric-Aktie: