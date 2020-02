Kursziel

General Electric-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 11,00 Hold Gordon Haskett John Inch 13.02.2020 - Buy Gabelli & Company Justin Bergner 04.02.2020 13,50 Halten Independent Research Markus Armer 03.02.2020 16,00 Buy Citigroup Andrew Kaplowitz 31.01.2020 13,50 Hold Deutsche Bank Nicole DeBlase 30.01.2020 15,00 Overweight Morgan Stanley Joshua Pokrzywinski 30.01.2020 16,00 Buy BofA Merrill Lynch Research Andrew Obin 29.01.2020

General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. Darüber hinaus gehören unter verschiedenen GE-Marken auch Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Mikrowellen oder Öfen zum Angebot. (13.02.2020/ac/a/n)







Fairfield, CT (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 16,00 oder 11,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur General Electric-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.General Electric hat am 29.01.2020 die Zahlen für das vierte Quartal 2019 veröffentlicht. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 29. Januar zu entnehmen ist, habe der US-Industriekonzern im Schlussquartal wieder schwarze Zahlen geschrieben. Der Gewinn aus dem fortgeführten Geschäft sei in den Monaten Oktober bis Dezember um knapp ein Drittel auf 663 Millionen US-Dollar gestiegen. In den beiden voran gegangenen Quartalen habe der Siemens-Rivale rote Zahlen geschrieben, unter anderem wegen hoher Abschreibungen auf das Stromversorgungsgeschäft, die Wasserkraftsparte und Verlusten bei der Finanzsparte GE Capital.Der Umsatz sei im Quartal leicht um 1 Prozent auf 26,2 Milliarden Dollar gesunken. Im Gesamtjahr sei er um knapp 2 Prozent auf 95,2 Milliarden Dollar gesunken. Aus eigener Kraft sei GE um 5,5 Prozent gewachsen und habe damit im Rahmen der Unternehmenserwartungen gelegen. Unter dem Strich habe GE Verluste geschrieben, auch wenn diese bei weitem nicht mehr so hoch ausgefallen seien, wie im Vorjahr. Bereinigt habe der Konzern mit einem Plus von 14 Prozent auf 0,65 Dollar je Aktie das obere Ende der eigenen Prognose erreicht.Für das neue Jahr erwarte GE ein Wachstum aus eigener Kraft im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Beim bereinigten Ergebnis je Aktie gehe das Unternehmen von einem Rückgang auf 0,50 bis 0,60 Dollar aus, unter anderem wegen Verkäufen von Unternehmensteilen. Der Ausblick hänge dabei von der Wiedereinsetzung der 737 Max ab, die GE für Mitte 2020 erwarte.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der General Electric-Aktie anbetrifft, hat Andrew Kaplowitz, Analyst der Citigroup, den Titel in einer Aktienanalyse vom 31.01.2020 unverändert mit dem Votum "buy" bewertet. Das Kursziel wurde von 14,00 auf 16,00 USD erhöht. Die Ergebnisse von GE im Laufe des Jahres 2019 hätten "damit begonnen, die Glaubwürdigkeit wiederherzustellen", so könne das Unternehmen seinen Verpflichtungen gegenüber Anlegern nachkommen. Mit einem ersten Ausblick für 2020, der auf weitere Fortschritte bei der operativen und finanziellen Wende hinweise, könnten die Aktien "auf weitere Aufwärtsbewegungen vorbereitet sein". GE sei nicht ohne Risiken, einschließlich Störungen im Zusammenhang mit Max 737. Der Fokus des Managements auf die Risikoreduzierung des Portfolios und die Erzielung verbesserter Ergebnisse scheine jedoch gut voranzukommen und sollte den Aktienkurs weiterhin stützen, so der Analyst.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur General Electric-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur General Electric-Aktie auf einen Blick: