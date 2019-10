Kursziel

Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. Darüber hinaus gehören unter verschiedenen GE-Marken auch Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Mikrowellen oder Öfen zum Angebot. (29.10.2019/ac/a/n)







Fairfield, CT (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 13,00 oder 5,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur General Electric-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.General Electric wird am 30.10.2019 die Zahlen für das dritte Quartal 2019 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der General Electric-Aktie anbetrifft, hat Deane Dray, Analyst von RBC Capital Markets, den Titel in einer Aktienanalyse vom 08.10.2019 unverändert mit dem Votum "outperform" und einem Kursziel von 13,00 USD bewertet. General Electric habe eine Reihe von Maßnahmen angekündigt, um das Defizit hinsichtlich der Pensionsverpflichtungen um 5 bis 8 Mrd. USD zu reduzieren. Der Analyst lobe das Vorhaben und sehe darin einen weiteren positiven Schritt in Richtung einer Entschuldung der Bilanz. Das Verhältnis Nettoverschuldung zu EBITDA könnte bis Ende 2020 auf weniger als 2,5 sinken, so Dray.Die niedrigste Kursprognose für die General Electric-Aktie kommt von J.P. Morgan und liegt bei 5,00 USD. Analyst Stephen Tusa hat den Titel in einer Analyse vom 04.10.2019 unverändert mit "underweight" eingestuft und das Kursziel von 5,00 USD bestätigt. Er vertrete die Auffassung, dass Anleger die Risiken von GE Aviation unterschätzen würden. Das Segment biete deutlich weniger Wachstum bei einem gleichzeitig höheren Risiko. Insofern sei der Value-Support sehr viel geringer als es der Markt im Durchschnitt unterstelle. Rückgänge im sehr profitablen Geschäft mit Ersatztriebwerken und ein negativer Mix im Ersatzteilgeschäft würden nicht genügend berücksichtigt. Das Kapitalpolster von GE Aviation sei dünner als es viele Investoren annehmen würden. Die strategischen Optionen seien dadurch für General Electric Co. eingeschränkter, so Tusa.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur General Electric-Aktie?Börsenplätze General Electric-Aktie: