Bonn (www.aktiencheck.de) - Aktien aus den Industrienationen sind seit Anfang August um knapp drei Prozent gestiegen, so Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege Privat- und Firmenkunden bei der Postbank.



Währenddessen hätten Aktien aus den Emerging Markets lediglich ein Plus von einem Prozent verzeichnet, unter anderem wegen steigender Infektionszahlen. Während diese in vielen Industrienationen den Sommer über gesunken seien, würden einige Schwellenländer mit der ersten Welle kämpfen. Von den zehn Ländern mit der höchsten Anzahl bestätigter Coronavirus-Fälle würden mittlerweile acht zu den Emerging Markets zählen. Hierzu würden Brasilien, Russland und Südafrika gehören, deren Aktienmärkte seit Anfang August ein Minus in Euro von sechs, fünf beziehungsweise drei Prozent verzeichnet hätten. Zu beachten seien jedoch regionale Unterschiede: Einige asiatische Schwellenländer seien den Industrienationen sowohl in der Bekämpfung des Virus als auch in der konjunkturellen Erholung voraus. Hierzu würden beispielsweise China, Südkorea und Taiwan zählen, die mit einer Gewichtung von über 60 Prozent im MSCI Emerging Markets Index eine noch schwächere Performance verhindert hätten. (10.09.2020/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.