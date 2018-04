Bis auf Weiteres bleibe der Faktor Geldpolitik aber klar unterstützend. Bewertungstechnisch habe sich der japanische Aktienmarkt zuletzt attraktiviert. Auf Basis von mehreren Bewertungskennzahlen notiere der Nikkei 225 nunmehr "lediglich" 0,85 Standardabweichungen über dem zehnjährigen Schnitt, aber vor allem die Risikoprämie im Vergleich zum teuren Rentenmarkt von nahezu 800 Basispunkten wisse zu überzeugen. Da auch die Gewinnerwartungen solide erscheinen würden und zuletzt trotz der starken Währung sogar nach oben genommen worden seien, würden die Analysten von einer Erholung beim Nikkei 225 auf Quartals- und Jahressicht ausgehen. Zwischenzeitlich dürften aber US-Zinsängste für Störfeuer sorgen. Das Rating des Analysten laute "Kauf".



In China würden die Analysten im weiteren Jahresverlauf von einer moderaten Abschwächung der Konjunkturdynamik ausgehen, die aus den engeren wirtschaftspolitischen Zügeln resultiere. Geldpolitisch spiele sich die Straffung in China über Maßnahmen zur Entschuldung der Unternehmen und Eindämmung des Kreditwachstums ab, während auf der fiskalpolitischen Seite vor allem die strengeren Voraussetzungen zur Vergabe von Projekten an öffentlich-private Partnerschaften zu greifen beginnen würden.



Zu den genannten Faktoren trete nunmehr auch noch die Angst vor einer Eskalation im internationalen Handelskonflikt mit den USA in den Fokus und dürfte die Stimmung belasten. Solcherart helfe dann auch die vergleichsweise günstige Bewertung des Marktes nichts, die sowieso durch den hohen Anteil (ca. 70%) des Finanzsektors im Index relativiert werden müsse. Immerhin sei das Gewinnwachstum mit einem erwarteten Zuwachs von 10% für 2018 als solide einzuschätzen. In Summe würden die zuvor genannten Faktoren aber dafür sprechen, dass der HSCE in den nächsten Monaten lediglich seitwärts tendiere und auch auf Jahressicht hinter seinen internationalen Pendants zurückbleibe. Das Rating des Analysten laute "halten". (Strategie Globale Märkte Q2/2018) (06.04.2018/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Während der japanische Aktienmarkt im Trend mit den internationalen Börsen und aufgrund des signifikant gegenüber den USD aufwertenden JPY auf einen sehr schwachen Jahresauftakt zurückblickt, legte der chinesische Hang Seng China Enterprise (HSCE) Index ( ISIN HK0000004330 WKN 145734 ) im Zuge besser als erwarteter Wirtschaftsdaten ordentlich zu, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Für den Nikkei 225 würden die Analysten in Richtung Frühsommer und auch auf Jahressicht von einer Rückkehr in den Aufwärtstrend ausgehen. Unterstützend wirke hier das wirtschaftliche Umfeld im Inselstaat. So erwarte der Analysten-Konsens für 2018 ein reales BIP-Wachstum von 1,3%, was weiter über Potenzial liege. Gleichzeitig bleibe die japanische Notenbank in ihrer geldpolitischen Ausrichtung vergleichsweise sehr expansiv. So steige zwar durch die jüngst etwas anziehenden Inflationsraten die Wahrscheinlichkeit, dass man sich früher oder später aus dem Wertpapierankaufprogramm (hier würden über ETFs auch im großen Stile Aktien gekauft) und der Zinskurvensteuerung zurückziehe.