Die OPEC entschied mit einigen weiteren Förderländern im Mai 2017 die Produktion um 1,8 Mio. Barrel pro Tag zu kürzen, um das Überangebot am Ölmarkt einzudämmen, so Guido Urban, Analyst von Multi Asset Strategy & Research bei Berenberg.Der Goldpreis habe unterstützt vom schwachen US-Dollar im Jahr 2017 auf Dollar-Basis hinzugewinnen können. Zuletzt habe der Gegenwind jedoch zugenommen. Die Erwartung steigender US-Leitzinsen und Realzinsen, eine höhere Risikobereitschaft der Finanzanleger und eine zurückhaltende physische Nachfrage hätten bereits jüngst belastet und bestünden fort. Da jedoch zukünftig die Volatilität an den Finanzmärkten steigen dürfte, viele geopolitische Konflikte weiter schwelen und die Inflationszahlen anziehen sollten, sehe man ein positives Potenzial für Gold im Jahr 2018. Aufgrund seines Versicherungscharakters für den Krisenfall bleibe Gold ein sinnvoller Portfoliobestandteil.Im Zuge der weltweit zunehmenden Wachstumsdynamik hätten viele Industriemetallpreise im zweiten Halbjahr 2017 deutliche Zuwächse verzeichnen können. Die wachsende Nachfrage treffe auf ein begrenztes Angebot, da im Zuge des Preisverfalls der Vorjahre die Produktionskapazitäten und Investitionen gekürzt worden seien. Dadurch könnten sich im Jahr 2018 Chancen für Anleger bieten. Kurzfristig bleibe jedoch der sich abschwächende Immobiliensektor in China ein Risiko, zumal China für die Hälfte der weltweiten Nachfrage nach Industriemetallen verantwortlich sei.