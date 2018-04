Wien (www.aktiencheck.de) - Gestern kam es an der NYSE zum viel beachteten Börsendebüt des Musik-Streamingdienst Spotify (ISIN: LU1778762911, WKN: A2JEGN, Ticker-Symbol: 639), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Positiv hervorstechen können hätten auch Titel aus dem Automobilsektor. Nach besser als erwarteten Absatzzahlen für den US-Automarkt im März hätten beispielsweise Titel wie General Motors und Ford um 3,3% bzw. 2,6% zulegen können. Fiat Chrysler (ISIN: NL0010877643, WKN: A12CBU, Ticker-Symbol: 2FI, NYSE-Symbol: FCAU) hätten sogar um 9,2% nach oben klettern können.Nach zuletzt harscher Kritik von US-Präsident Trump am Online-Händler Amazon.com (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) wegen dessen Umgang mit der US-Postbehörde, wolle das Weiße Haus nach Bloomberg-Informationen nicht wie befürchtet aktiv gegen den Konzern vorgehen. Die Aktie habe den Handelstag mit einem Plus von rund 1,5% beendet. (04.04.2018/ac/a/m)