Die lockere Geldpolitik habe sowohl die Asset-Preise gestützt als auch die Arbeitsmärkte so sehr gestrafft, dass sich Inflationsdruck aufbaue. "In Folge der strengeren Politik werden wir eine dramatische Verschiebung der Staatsschulden in den Privatsektor sehen", so Eser. In den vergangenen Jahren hätten die Kaufprogramme der Zentralbanken normale Anleger verdrängt und sie gezwungen, in Nullzinsanlagen oder aber in sehr riskante Anlagen zu investieren. "Diese Dynamik wird sich 2018 umkehren. Wenn die Zinssätze steigen, um Geld in Staatsanleihen zu ziehen, dürfte die Rendite-Jagd nachlassen, die die Kreditmärkte zuletzt gestützt hat. In einer überschuldeten Welt mit gleichzeitig schwacher Produktivität sind dies eindeutig schwierige Rahmenbedingungen, die sich als selbstzerstörerisch erweisen könnten."



Auf 2017 habe der Markt aufgrund verschiedener Wahlen, der Brexit-Verhandlungen sowie der zu erwartenden Politik Trumps voller Vorbehalte geblickt. "Auch 2018 wird die Politik ein absoluter Schwerpunkt für uns sein", so Eser. Der Populismus stelle weiterhin eine Gefahr dar, die kaum einzuschätzen sei. "Es ist nur schwer kalkulierbar, wo der Markt das Populismus-Risiko angemessen eingepreist hat. Auch das dürfte mit der wechselnden Geldpolitik deutlicher werden." Neben der offensichtlich populistischen Politik von US-Präsident Trump bestehe auch in Europa weiteres Potenzial. "In Katalonien gibt es ernste nationalistische Spannungen und Italien steht vor einer wichtigen Wahl im kommenden Jahr. Parallel dazu beschleunigen sich die Brexit-Verhandlungen."



Zudem richte sich der Blick nach Südamerika. "Beinahe zwei Drittel der Lateinamerikaner sind in den nächsten zwölf Monaten aufgefordert, wählen zu gehen", so Eser. "Weitere acht Wahlen in der Region stehen 2019 an. Der Aufwärtstrend zuletzt war moderat, um es vorsichtig zu formulieren. Etwa 20 Millionen der 15- bis 29-Jährigen sind zudem arbeitslos." Das biete einer Rückkehr des Populismus, sowohl von rechts als auch von links des politischen Spektrums, fruchtbaren Nährboden.



Ein weiteres großes Thema, schon jetzt und auch 2018: Disruption. Disruptive Entwicklungen, die bestehende Produkte, Dienstleistungen oder Strukturen verdrängen würden, hätten die Wirtschaft bereits massiv verändert, siehe Amazon oder Apple. "Eindeutig ist die Gefahr der Disruption mittlerweile der Standard für Konzerne", so Eser. "Die durchschnittliche Lebenserwartung es S&P 500-Unternehmens lag in den 1960ern bei über 60 Jahren - mittlerweile ist sie auf unter 30 gesunken. Das bedeutet, dass die Hälfte der aktuell im Index gelisteten Firmen bis 2027 ersetzt worden sein könnten." Die Gefahr der Disruption sei überall präsent und Unternehmen, die Innovation nicht nutzen würden, um ihr Wachstum anzutreiben, würden den Verlust von Marktanteilen oder gar ihre Existenz riskieren. "Viele unter Druck geratene Sektoren oder Firmen konnten zuletzt aufgrund der leichten Liquiditätsbedingungen überleben", so Eser. "Auch das wird sich mit der Geldpolitik ändern." (27.12.2017/ac/a/m)





