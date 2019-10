Des Weiteren würden die Rufe nach einer aktiveren Fiskalpolitik immer lauter. "Angefangen beim fiskalpolitisch orthodoxen Deutschland über das Brexit-geplagte Großbritannien und die USA im beginnenden Wahlkampf bis hin zu Japan rückt die Debatte über die Staatsausgaben als mögliche Lösung gegen das langsamere Wirtschaftswachstum, die zunehmende Ungleichheit und die Umweltprobleme immer stärker in den Mittelpunkt", so Pichoud.



Die sensiblen Reaktionen der Anleger seien verständlich. Panik sei jedoch verfrüht: "Anleger dürfen die Widerstandsfähigkeit der Endnachfrage in den Industrieländern, die niedrigen Zinssätze und die mögliche Unterstützung durch die Fiskalpolitik nicht außer Acht lassen", betone der Chefökonom. Bisher halte sich die Weltwirtschaft wacker und sogar die Wende hin zu mehr geldpolitischer Lockerung sei nicht nachteilig. "Die geldpolitische Lockerung der EZB verankert die Geldpolitik der Eurozone (sehr) langfristig auf einem äußerst akkommodierenden Niveau", so Pichoud. Gleichzeitig würden nach Ansicht des Experten die FED auf der einen und die Zentralbanken der Schwellenländer auf der anderen Seite über mehr Spielraum für zusätzliche Lockerungen verfügen, sofern notwendig.



Risiken würden jedoch bestehen bleiben: Der Handelsstreit zwischen China und den USA, der Brexit, die instabile Lage in Nahost sowie die US-Innenpolitik würden weiterhin für Verunsicherung sorgen. In Europa bleibe Deutschland die Schwachstelle des Wachstums: "Durch seine Wirtschaftsstruktur ist das Land den negativen Auswirkungen der globalen Verlangsamung im Handel und den eher europaspezifischen Brexit-Unsicherheiten voll ausgesetzt", sage Pichoud. Ähnlich sei es für die Schweiz, die nordischen Länder sowie für Japan. Sensibel würden auch die Schwellenländer reagieren, hätten das Wachstum aber leicht steigern können, was möglicherweise durch die jeweiligen geldpolitischen Lockerungen und die einfacheren Bedingungen für Finanzierungen in US-Dollar unterstützt werde.



Die ermutigenden Signale bei der Konjunkturdynamik in Europa und China hätten die Ökonomen bewogen, das Übergewicht von defensiven Sektoren und Märkten leicht zu reduzieren. "Wir wollen jedoch auf stärkere Stabilisierungsanzeichen im globalen Wachstumstrend warten, bevor wir das Gesamtrisiko der Portfolios effektiv erhöhen", erläutere Maurice Harari, Senior Portfolio Manager bei SYZ Asset Management. "Darüber hinaus möchten wir zyklischer agieren und den Schwerpunkt stärker auf die Werte legen", so Harari. Aufgrund der extremen relativen Bewertungsniveaus bei defensiven und zyklischen Märkten und Sektoren diene die Reduzierung des defensiven Schwerpunkts dazu, im Falle einer vorübergehenden Umkehr oder einer Korrektur der relativen Performance durch eine Abschwächung der globalen Wachstumsängste nicht auf dem falschen Fuß erwischt zu werden. Zudem würden die Experten auf Gold und den Japanischen Yen setzen. "Diese ermöglichen eine zusätzliche Portfoliodiversifizierung in einem risikoaversen Umfeld", so Harari. (28.10.2019/ac/a/m)







Genf (www.aktiencheck.de) - Klarheit sieht anders aus: Es steht immer noch nicht fest, ob der kontinuierliche Rückgang der Industrietätigkeit die Weltwirtschaft am Ende in eine Form der Rezession hineinziehen wird oder ob der private Konsum und die Unterstützung der Zentralbanken das Wachstum in den nächsten Monaten stützen werden, so die Experten von SYZ Asset Management.Zusätzlich habe die hochgradig volatile Situation im Nahen Osten für Unsicherheit gesorgt und die Anleger an die Energiepreissensibilität gegenüber geopolitischen Entwicklungen in der Region erinnert.