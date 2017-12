Vermögenswirksame Leistungen - So funktioniert`s:

Anschließend wählt der VL-Nutzer eine der passenden Anlagemöglichkeiten aus und übergibt dem Arbeitgeber eine Kopie des Vertrages. Dieser zahlt daraufhin für die nächsten sechs Jahre monatlich einen festen Betrag ein, daraufhin folgt ein Ruhejahr, welches beim Erhalt einer staatlichen Förderung vorgeschrieben ist. Nach sieben Jahren erhält der VL-Sparer das Geld, je nach Anlage sogar zur freien Verfügung. Während des Ruhejahres kann schon ein neuer Vertrag abgeschlossen werden.



Vermögenswirksame Leistungen mit staatlicher Förderung noch attraktiver

Nicht nur der Arbeitgeber hilft dabei, ein Vermögen anzusparen, auch der Staat beteiligt sich an der Vermögensbildung. Wer festgelegte Grenzen des zu versteuernden Einkommens nicht überschreitet, erhält die sogenannte Arbeitnehmersparzulage. Die Prämie vom Staat fällt unterschiedlich hoch aus und ist auch abhängig davon, wie die vermögenswirksamen Leistungen angelegt wurden: VL-Sparpläne für Aktienfonds erhalten 20 Prozent Zulage, VL-Bausparverträge werden mit 9 Prozent bezuschusst. Die Tilgung einer Baufinanzierung wird ebenso vom Staat gefördert. Wer einen Bausparvertrag abschließt, kann zusätzlich noch die Wohnungsbauprämie erhalten.



Anlageformen für vermögenswirksame Leistungen

Aus verschiedenen Anlageformen sollten VL-Nutzer jene auswählen, welche am besten zu der eigenen Lebenssituation passt. Die Vor- und Nachteile der einzelnen Sparformen für vermögenswirksame Leistungen sind auch online nachzulesen - hier werden mögliche Renditen, Verlustrisiko, mögliche staatliche Förderung und weitere Details verglichen. Wir stellen die gängigsten Sparformen vor:



Bausparvertrag : Wer das Geld seiner vermögenswirksamen Leistungen in einem Bausparvertrag anlegt, hat später nicht nur Anspruch auf ein zinsvergünstigtes Darlehen, sondern auch auf staatliche Förderung. Allerdings darf das Geld ausschließlich für "wohnwirtschaftliche Zwecke" verwendet werden.

: Wer das Geld seiner vermögenswirksamen Leistungen in einem Bausparvertrag anlegt, hat später nicht nur Anspruch auf ein zinsvergünstigtes Darlehen, sondern auch auf staatliche Förderung. Allerdings darf das Geld ausschließlich für "wohnwirtschaftliche Zwecke" verwendet werden. Banksparplan : Eine gute Alternative für VL-Sparer. Hier sind die Konditionen von Bank zu Bank unterschiedlich. Bei dieser Sparform gibt es keine staatliche Förderung, allerdings besteht die Möglichkeit einer Riester-Förderung.

: Eine gute Alternative für VL-Sparer. Hier sind die Konditionen von Bank zu Bank unterschiedlich. Bei dieser Sparform gibt es keine staatliche Förderung, allerdings besteht die Möglichkeit einer Riester-Förderung. Fondsparplan : Fonds sind die beliebteste Sparform für vermögenswirksame Leistungen. Das Risiko ist hier etwas moderater, trotzdem ist diese VL-Anlage langfristig gesehen die ertragreichste. Ein großer Vorteil: Höhere Arbeitnehmersparzulage und keine zweckgebundene Verwendung.

: Fonds sind die beliebteste Sparform für vermögenswirksame Leistungen. Das Risiko ist hier etwas moderater, trotzdem ist diese VL-Anlage langfristig gesehen die ertragreichste. Ein großer Vorteil: Höhere Arbeitnehmersparzulage und keine zweckgebundene Verwendung. Tilgung für Baudarlehen : Wer ein Baudarlehen aufgenommen hat, kann mit seinen vermögenswirksamen Leistungen Sondertilgungen leisten und somit seinen Kredit schneller abbezahlen. Rückzahlungen von Immobilienkrediten werden ebenfalls mit der Arbeitnehmersparzulage gefördert.







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Mit vermögenswirksamen Leistungen, kurz VL, können Arbeitnehmer bis zu 480 Euro im Jahr anlegen, im Idealfall wird die komplette Summe vom Arbeitgeber übernommen. Wie das Prinzip funktioniert und welche Varianten für VL-Sparer in Frage kommen, erklären wir in folgendem Bericht.Auch wenn die vermögenswirksamen Leistungen freiwillige Leistungen des Arbeitgebers sind, so sind sie doch in vielen Branchen üblich. Grundlage für die vermögenswirksamen Leistungen ist das 5. Vermögensbildungsgesetz , welches Arbeitnehmern mit geringem Einkommen helfen soll, ein kleines Vermögen anzusparen. Neben Arbeitnehmern können aber auch Beamte, Soldaten, Richter oder Studenten mit Nebenjob vermögenswirksame Leistungen in Anspruch nehmen.