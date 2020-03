Börse Frankfurt-Aktienkurs Geely-Aktie:

1,3578 EUR +9,17% (24.03.2020, 16:35)



Tradegate-Aktienkurs Geely-Aktie:

1,3698 EUR +10,47% (24.03.2020, 16:50)



HKG-Aktienkurs Geely-Aktie:

11,16 HKD +10,71% (23.03.2020)



ISIN Geely-Aktie:

KYG3777B1032



WKN Geely-Aktie:

A0CACX



Ticker-Symbol Geely-Aktie:

GRU



Hong Kong Ticker-Symbol Geely-Aktie:

0175.HK



Kurzprofil Geely:



Geely Automobile Holdings Limited (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU, Hong Kong-Ticker-Symbol: 0175.HK) ist ein chinesischer Automobilhersteller, der sich auf die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von Personenkraftwagen konzentriert. Der wichtigste Markt ist China, aber auch der Mittlere Osten, Osteuropa sowie Zentral- und Südafrika werden für Geely immer bedeutender. Zum Portfolio zählen 30 Komplettmodelle sowie eine durchgehend erreichbare Service-Hotline und knapp 1.000 Werkstätten in China; im Ausland hält das Unternehmen weitere 500 Verkaufs- und Serviceeinrichtungen. (24.03.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Geely-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilherstellers Geely Automobile Holdings Ltd. (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU, Hong Kong-Ticker-Symbol: 0175.HK) unter die Lupe.Es kämen wieder etwas positivere Töne aus China. Der Autoverband PCA und auch der VW-Konzern würden davon ausgehen, dass sich die Geschäfte im März weiter erholen würden. Spätestens im Herbst sei wieder mit einer Normalisierung zu rechnen.Zuletzt seien die Autoverkäufe für den Monat Februar um 80 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum eingebrochen. Das habe der chinesische Branchenverband China Passenger Car Association (CPCA) bekannt gegeben. Für die ersten beiden Monate des Jahres summiere sich das Minus bislang auf 41 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Spätestens im Herbst sei allerdings wieder mit einer Normalisierung zu rechnen. Das wäre für den chinesischen Automobil-Hersteller Geely immens wichtig."Der Kurs der Aktie litt zuletzt massiv unter der aktuellen Entwicklung an den globalen Kapitalmärkten. Binnen kürzester Zeit sackte die Aktie auf den Support bei 1,19 Euro ab. Es wird befürchtet, dass der globalen Autoproduktion ein Einbruch wie zu Zeiten der großen Rezession im Jahr 2009 widerfahren könnte", habe Charttechnik-Experte Martin Utschneider von Donner & Reuschel gesagt. Charttechnisch befinde sich die Aktie aber nicht mehr im freien Fall. "Wohl aber im übergeordneten Abwärtsmodus. Dieser konnte mit dem Halten der wichtigen 1,19 Euro abgefedert werden."Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Geely-Aktie: