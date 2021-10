Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Geely-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Geely-Aktie:

2,94 EUR +2,46% (29.10.2021, 11:42)



ISIN Geely-Aktie:

KYG3777B1032



WKN Geely-Aktie:

A0CACX



Ticker-Symbol Geely-Aktie:

GRU



Hongkong-Symbol Geely-Aktie:

0175.HK



NASDAQ OTC-Symbol Geely-Aktie:

GELYF



Kurzprofil Geely Automobile Holdings Limited:



Geely Automobile Holdings Limited (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU, Hongkong-Symbol: 0175.HK, NASDAQ OTC-Symbol: GELYF) ist ein chinesischer Automobilhersteller, der sich auf die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von Personenkraftwagen konzentriert. Der wichtigste Markt ist China, aber auch der Mittlere Osten, Osteuropa sowie Zentral- und Südafrika werden für Geely immer bedeutender. Zum Portfolio zählen 30 Komplettmodelle sowie eine durchgehend erreichbare Service-Hotline und knapp 1.000 Werkstätten in China; im Ausland hält das Unternehmen weitere 500 Verkaufs- und Serviceeinrichtungen. (29.10.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Geely-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen Automobilherstellers Geely Automobile Holdings Ltd. (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU, Hongkong-Symbol: 0175.HK, NASDAQ OTC-Symbol: GELYF) unter die Lupe.Im zweiten Anlauf klappe es. Volvo fahre am Freitag an der Nasdaq Stockhom vor. Auch diesmal sei es nicht komplett rund gelaufen. Das Unternehmen habe seine Aktien nur am unteren Ende der Preisspanne platzieren können. Damit seien die Schweden zum IPO weniger wert, als eine Tochter, die demnächst selbst an die Börse gehen werde.Den ersten Kurs habe die Aktie bei 58,75 Schwedische Kronen (SEK) in die Kurstafel geritzt - gut elf Prozent über dem Ausgabepreis. Insgesamt hätten Volvo und der Eigentümer Geely mit dem Börsengang rund 20 Mrd. SEK (umgerechnet circa 2,5 Mrd. Euro) eingenommen.Dass die Aktien mit 53 SEK am unteren Ende der Preisspanne von 53 bis 63 SEK ausgegeben worden seien, hänge auch mit der Rolle des chinesischen Autobauers nach dem IPO zusammen.Geely habe ursprünglich geplant, nach dem IPO überproportional viele Stimmrechte zu halten. Dieses Vorhaben sei bei den institutionellen Investoren auf Widerstand gestoßen und sei schließlich aufgegeben worden. Gleichzeitig sei der Ausgabepreis gesenkt worden, um für Privatanleger attraktiver zu sein.Auch die schwedische Traditionsmarke wolle ab 2030 nur noch Stromer herstellen. Bis dahin sei es aber noch ein weiter Weg, denn obwohl Volvo schon seit 2019 keine reinen Verbrenner mehr herstelle, habe der Anteil der reinen E-Autos am Gesamtabsatz des Unternehmens zuletzt erst bei drei Prozent gelegen.Nachdem der erste Anlauf für ein IPO vor drei Jahren habe abgebrochen werden müssen, habe es nun geklappt. DER AKTIONÄR bleibe bei Volvo aber an der Seitenlinie. Mit Volkswagen findet sich auf der Empfehlungsliste ein klassischer Autobauer, der beim Thema E-Autos deutlich weiter ist als die Schweden, so Benjamin Heimlich.