Kurzprofil Geely Automobile Holdings Limited:



Geely Automobile Holdings Limited (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU, Hongkong-Symbol: 0175.HK, NASDAQ OTC-Symbol: GELYF) ist ein chinesischer Automobilhersteller, der sich auf die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von Personenkraftwagen konzentriert. Der wichtigste Markt ist China, aber auch der Mittlere Osten, Osteuropa sowie Zentral- und Südafrika werden für Geely immer bedeutender. Zum Portfolio zählen 30 Komplettmodelle sowie eine durchgehend erreichbare Service-Hotline und knapp 1.000 Werkstätten in China; im Ausland hält das Unternehmen weitere 500 Verkaufs- und Serviceeinrichtungen. (04.10.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Geely-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen Automobilherstellers Geely Automobile Holdings Ltd. (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU, Hongkong-Symbol: 0175.HK, NASDAQ OTC-Symbol: GELYF) unter die Lupe.Bereits im Mai dieses Jahres seien Gerüchte um einen Börsengang von Volvo aufgekommen. Am Montag habe der Autobauer nun bestätigt, ein IPO an der Nasdaq in Stockholm vorzubereiten. Dabei könnten die Schweden, die zuletzt wieder kräftig steigende Absatzzahlen hätten vorweisen können, eine stattliche Bewertung aufrufen.Mit dem Verkauf neuer Aktien wolle Volvo rund 25 Mrd. Schwedische Kronen (umgerechnet 2,5 Mrd. Euro) einnehmen. Auch Geely, der Volvo vor elf Jahren übernommen habe, plane einen Teil seiner Anteile zu platzieren.Zwar hätten die Unternehmen noch keine näheren Angaben zum Umfang des Börsengangs gemacht, einige Medien wie das "Wall Street Journal" würden aber über eine Bewertung von bis zu 21 Mrd. Euro spekulieren. Damit wäre Geely der größte Profiteur des IPO: Die Chinesen hätten Volvo 2010 für umgerechnet 1,3 Mrd. Euro dem US-Autobauer Ford abgekauft.Für das H1 weise Volvo einen Umsatz von umgerechnet 13,9 Mrd. Euro und einen Gewinn vor Zinsen und Steuern von 1,3 Mrd. aus. Die verkauften 381.000 Autos würden einem Plus gegenüber dem Vergleichszeitraum 2020 von 41 Prozent entsprechen.Noch würden wichtige Informationen zum IPO fehlen, das noch in diesem Jahr stattfinden solle. Sobald das Unternehmen diese vorgelegt hat, wird DER AKTIONÄR eine Bewertung zu Volvo abgeben, so Benjamin Heimlich. (Analyse vom 04.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link