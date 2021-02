Börsenplätze Geely-Aktie:



Geely Automobile Holdings Limited ist ein chinesischer Automobilhersteller, der sich auf die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von Personenkraftwagen konzentriert. Der wichtigste Markt ist China, aber auch der Mittlere Osten, Osteuropa sowie Zentral- und Südafrika werden für Geely immer bedeutender. Zum Portfolio zählen 30 Komplettmodelle sowie eine durchgehend erreichbare Service-Hotline und knapp 1.000 Werkstätten in China; im Ausland hält das Unternehmen weitere 500 Verkaufs- und Serviceeinrichtungen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Geely-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilherstellers Geely Automobile Holdings Ltd. (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU, Hongkong-Ticker-Symbol: 0175.HK, NASDAQ OTC-Symbol: GELYF) unter die Lupe.Die Geely-Aktie sei angezählt, in den letzten Tagen hätten die Papiere deutlich an Wert verloren. Kurz vor dem Wochenende habe die Mutterholding des chinesischen Autobauers jedoch eine spannende Nachricht geliefert. Gelinge es der Aktie zu Beginn der neuen Handelswoche, die charttechnische Trendwende einzuläuten?Konkret habe die Zhejiang Geely Holding Group bestätigt, gemeinsam mit dem Elektroauto-Startup Faraday Future eine Rahmenkooperationsvereinbarung unterzeichnet zu haben. Demnach würden die beiden Unternehmen in den Bereichen Technologie und Engineering-Support zusammenarbeiten. Gleichzeitig solle die Möglichkeit zur Nutzung von OEM-Produktdienstleistungen von Foxconn und Geely geprüft werden.Zudem werde sich Geely als Minderheitsinvestor an der Börsennotierung von Faraday Future beteiligt. Wie "Der Aktionär" berichtet habe, dürfte Faraday Future Gerüchten zufolge die Fusion mit dem Special Purchase Acquisition Company (SPAC) Property Solutions Acquisition Corp anstreben.Weitere Details des Deals wolle Geely zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben.Geely fädle derzeit zahlreiche Partnerschaften ein. Diese dürften sich langfristig auch für die Aktionäre der Konzerntochter bezahlt machen. Bereits Investierte bleiben daher an Bord und beachten den Stoppkurs bei 2,75 Euro, so Jan Paul Fori von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link