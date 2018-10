Tradegate-Aktienkurs Geely-Aktie:

1,66 EUR +4,40% (25.10.2018, 20:39)



ISIN Geely-Aktie:

KYG3777B1032



WKN Geely-Aktie:

A0CACX



Ticker-Symbol Geely-Aktie:

GRU



Kurzprofil Geely Automobile Holdings Limited:



Geely Automobile Holdings Limited (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU) ist ein chinesischer Automobilhersteller, der sich auf die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von Personenkraftwagen konzentriert. Der wichtigste Markt ist China, aber auch der Mittlere Osten, Osteuropa sowie Zentral- und Südafrika werden für Geely immer bedeutender. Zum Portfolio zählen 30 Komplettmodelle sowie eine durchgehend erreichbare Service-Hotline und knapp 1.000 Werkstätten in China; im Ausland hält das Unternehmen weitere 500 Verkaufs- und Serviceeinrichtungen. (25.10.2018/ac/a/a)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Geely: Profitabilitäts-Star der Autobranche - AktienanalyseDie Serie an schlechten Nachrichten aus der deutschen Automobilbranche will kein Ende nehmen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Nun habe Daimler mit einer Gewinnwarnung für Negativschlagzeilen gesorgt. Wegen diverser Probleme werde das operative Ergebnis des Konzerns nun "deutlich unter Vorjahresniveau" erwartet. Auf der Suche nach aussichtsreichen Werten in dem Sektor sollten sich Anleger umorientieren. Für den Branchenexperten Ferdinand Dudenhöffer sei Geely (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU) der "Profitabilitäts-Star der Autobranche". Der chinesische Autobauer sei Teil der Zhejiang Geely Holding, zu der auch zehn Prozent an Daimler gehören würden. Obwohl das durchschnittliche Geely-Fahrzeug nur 9.529 Euro koste, seien dem Unternehmen 14,4 Prozent vom Umsatz als Gewinn vor Zinsen und Steuern geblieben. Das sei weit mehr als bei anderen Branchengrößen.Geely habe im ersten Halbjahr 766.630 Neuwagen verkauft - 99 Prozent davon in China. "Auch das trägt zur guten Marge bei Geely bei, denn noch lassen sich in China eben bessere Preise als in anderen Märkten durchsetzen", habe Dudenhöffer erklärt. Ein Großteil des Erfolgs von Geely stamme von der mit Volvo entwickelten Kompaktwagen-Plattform. "Was Ferdinand Piëch ab 1993 mit seiner Plattform-Strategie bei VW umsetzte und dabei den modernen VW-Konzern schuf, baut der Geely-Hauptaktionär und Gründer Li Shufu in gewisser Weise nach", habe Dudenhöffer gesagt. Die Chinesen seien dabei, wichtige Spieler im Weltautomarkt zu werden. (Ausgabe 42/2018)Börsenplätze Geely-Aktie: