Kurzprofil Geely Automobile Holdings Limited:



Geely Automobile Holdings Limited (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU, Hongkong-Ticker-Symbol: 0175.HK, NASDAQ OTC-Symbol: GELYF) ist ein chinesischer Automobilhersteller, der sich auf die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von Personenkraftwagen konzentriert. Der wichtigste Markt ist China, aber auch der Mittlere Osten, Osteuropa sowie Zentral- und Südafrika werden für Geely immer bedeutender. Zum Portfolio zählen 30 Komplettmodelle sowie eine durchgehend erreichbare Service-Hotline und knapp 1.000 Werkstätten in China; im Ausland hält das Unternehmen weitere 500 Verkaufs- und Serviceeinrichtungen. (28.05.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Geely-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen Automobilherstellers Geely Automobile Holdings Ltd. (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU, Hongkong-Ticker-Symbol: 0175.HK, NASDAQ OTC-Symbol: GELYF) unter die Lupe.Die Geely-Aktie habe vom Hoch aus zeitweise rund 50 Prozent korrigiert und liege seit Jahresanfang noch immer dick im Minus. Die Erholungsbewegung falle bislang recht verhalten aus. Bei Geely habe sich unterdessen aber einiges getan. Unter anderem gebe es Neuigkeiten zur Zusammenarbeit mit Volvo.Ursprünglich habe Geely eine Fusion mit seiner schwedischen Tochter angedacht, sich dann aber nur für eine engere Kooperation entschieden. Nun wolle Volvo in Stockholm an die Börse gehen. Bloomberg zufolge seien zuletzt 20 Mrd. Dollar Börsenwert im Gespräch gewesen.Bereits 2018 sei ein Volvo-IPO geplant gewesen. Laut Insidern sei das Interesse bei einer angestrebten Bewertung von 30 Mrd. Dollar damals jedoch zu gering gewesen.Geely habe Volvo 2012 für 1,8 Mrd. Dollar von Ford übernommen.Bereits am 10. Mai habe Geely bekannt gegeben, dass im April 100.331 Autos verkauft worden seien. Eine ähnliche Zahl wie im Vormonat, aber fünf Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. In China habe es einen Rückgang um neun Prozent gegeben. Insgesamt habe der Absatz in den ersten vier Monaten des laufenden Jahres aber um 39 Prozent zugelegt, was auch der Corona-Situation im vergangenen Jahr geschuldet sein dürfte. Mit 433.907 verkauften Autos habe Geely 28 Prozent der für das Gesamtjahr angepeilten Verkäufe erreicht.Die News seien solide, würden aber erst mal nicht reichen, um große Fantasie aufkommen zu lassen. Seit dem Verkauf mit mehr als 130 Prozent Gewinn sei die Geely-Aktie um mehr als 30 Prozent abgerutscht.Geely bleibt auf der Watchlist, ein Kauf drängt sich derzeit aber mangels positiver Kursdynamik nicht auf, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.05.2021)