Frankfurt-Aktienkurs Geely-Aktie:

1,372 EUR +2,24% (10.07.2019, 16:42)



Tradegate-Aktienkurs Geely-Aktie:

1,37 EUR +2,09% (10.07.2019, 16:55)



Hongkong-Aktienkurs Geely-Aktie:

12,00 Hongkong-Dollar +2,56% (10.07.2019)



ISIN Geely-Aktie:

KYG3777B1032



WKN Geely-Aktie:

A0CACX



Ticker-Symbol Geely-Aktie Deutschland:

GRU



Hong Kong-Ticker-Symbol:

0175.HK



Kurzprofil Geely Automobile Holdings Limited:



Geely Automobile Holdings Limited (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU, Hong Kong-Ticker-Symbol: 0175.HK) ist ein chinesischer Automobilhersteller, der sich auf die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von Personenkraftwagen konzentriert. Der wichtigste Markt ist China, aber auch der Mittlere Osten, Osteuropa sowie Zentral- und Südafrika werden für Geely immer bedeutender. Zum Portfolio zählen 30 Komplettmodelle sowie eine durchgehend erreichbare Service-Hotline nd knapp 1.000 Werkstätten in China; im Ausland hält das Unternehmen weitere 500 Verkaufs- und Serviceeinrichtungen. (10.07.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Geely-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilherstellers Geely Automobile Holdings Ltd. (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU, Hong Kong-Ticker-Symbol: 0175.HK) unter die Lupe.Innerhalb der letzten Handelstage habe die Geely-Aktie im Tief mehr als 15 Prozent an Wert verloren. Grund für die Talfahrt sei eine Gewinnwarnung des chinesischen Autobauers gewesen. Besonders der rückläufige chinesische Automobilmarkt stelle den Konzern vor große Herausforderungen. "Der Aktionär" zeige, wie Anleger jetzt reagieren sollten.Nach Jahren des rasanten Wachstums habe Geely zuletzt einen herben Rückschlag verzeichnen müssen. Im ersten Halbjahr 2019 seien die weltweiten Verkäufe um 15 Prozent auf 651.680 Autos gesunken. Besonders stark gelitten habe Chinas größter Autobauer dabei unter dem nachlassenden Wachstum im Heimatmarkt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum seien die Verkaufszahlen im chinesischen Markt um knackige 33 Prozent gefallen.Infolge des schwachen ersten Halbjahres habe Geely seine Prognose für das Gesamtjahr revidieren müssen. Laut einer Unternehmensmitteilung rechne Geely damit, im Gesamtjahr 2019 mit 1,36 Millionen Fahrzeugen rund 10 Prozent weniger als ursprünglich geplant abzusetzen.Bereits investierte Anleger halten daher an der Geely-Aktie fest, so Jan Paul Fori von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Geely-Aktie: